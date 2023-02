Hrvaško reprezentanco zapušča Dejan Lovren

Dolgoletni branilec hrvaške nogometne reprezentanci Dejan Lovren se je poslovil od igranja v reprezentanci. O svoji odločitvi je že obvestil selektorja Zlatka Dalića in predsednika hrvaške nogometne zveze (HNS) Marijana Kustića. »Želim se obrniti na vas z ne preveč veselimi novicami, a verjemite mi, da sem odločitev sprejel z odprtim srcem in po dolgem premisleku,« je novico o svojem odhodu sporočil 33-letni nogometaš v čustvenem pismu, ki ga je objavila HNS.

Lovren, po rodu iz Zenice v Bosni in Hercegovini, se je od reprezentance poslovil po 78 nastopih in petih golih ter kot dobitnik dveh kolajn s svetovnih nogometnih prvenstev, bronaste iz Katarja in srebrne iz Rusije pred dobrimi štirimi leti.

»Najlepša stran te reprezentančne zgodbe zame je, da smo vse to ustvarili v minulih petih letih. Meni se to, če sem iskren, še vedno zdi kot velike sanje. Skozi mene je šlo toliko čustev, posebno v letih 2018 in 2022, da je to težko opisati. Živel sem za takšne trenutke in jih doživljal z največjim ponosom. Nikoli jih ne bom pozabil, vedno jih bom nosil v srcu,« je zapisal ter se obenem zahvalil vsem svojim dosedanjim selektorjem in soigralcem pa tudi tistim, ki so delovali v zakulisju.