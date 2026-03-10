Hrvat na klopi Londončanov se ne zmeni za Jana Oblaka

Napočil je čas za osmino finala lige prvakov 2025/26! Na štadionu Metropolitano v Madridu bo ob 21. uri prvo dejanje dvoboja med Atleticom iz Madrida in Tottenhamom. Španci, trikratni finalisti tekmovanja, bodo na domačem igrišču gostili londonsko zasedbo, ki jo prvič v evropski bitki vodi hrvaški trener Igor Tudor.

Madridčani so si napredovanje zagotovili po dodatnem razigravanju, v katerem so izločili Club Brugge. Trener Diego Simeone je pred dvobojem zavrnil vlogo favorita: »Vsake tekme se lotimo enako. Nogometaši na igrišču ne razmišljajo o lestvici, želijo igrati in zmagati. Oni so bili v ligaškem delu četrti, mi smo prišli skozi dodatne kvalifikacije, zato nismo favoriti.«

Tottenham je v ligaškem delu pustil dober vtis

Tottenham je v ligaškem delu pustil dober vtis predvsem z obrambno trdnostjo. Londončani so v tej sezoni lige prvakov zbrali že šest tekem brez prejetega gola, več kot katerakoli druga ekipa, od tega dve v gosteh. Tudor, ki je ekipo prevzel med sezono, poudarja, da se moštvo postopoma prilagaja njegovim zahtevam: »Z vsako vadbo vidim več kakovosti. Vrača se nekaj pomembnih igralcev, a določene stare navade potrebujejo več časa, da jih spremenimo.« Pod črto je jasno: Hrvat na klopi Londončanov se ne bo zmenil za vratarja Jana Oblaka – Tottenham je nanizal pet porazov v premier league, za preživetje mora izločiti Atletico Madrid v ligi prvakov.

Atleticov trener Diego Simeone FOTO: Javier Soriano/AFP

Statistika napoveduje zanimiv taktični dvoboj. Atletico je v dosedanjem delu tekmovanja dosegel 24 golov, več sta jih le dve ekipi, Tottenham stavi na organizirano obrambo in hitre prehode v napad. Dodatno zanimivost predstavlja tudi zgodovina – edini evropski obračun klubov sega v leto 1963, ko so Londončani v finalu pokala pokalnih zmagovalcev slavili s 5:1.

Verjetni enajsterici, Atletico: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Sørloth; Tottenham: Vicario; Danso, Romero, Van de Ven; Pedro Porro, Gallagher, João Palhinha, Gray; Simons, Solanke, Kolo Muani.

