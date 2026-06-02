Hrvate pred tekmo s Slovenijo premagala Belgija

Hrvaška nogometna reprezentanca je odigrala predzadnjo prijateljsko tekmo pred odhodom na svetovno prvenstvo. Na Reki je izgubila z Belgijo z 0:2 (0:1). Zadnji test za Hrvate pred SP bo prijateljska tekma s Slovenijo v nedeljo ob 20.45 v Varaždinu.

Za Belgijo je pred 7555 gledalci za 1:0 zadel Youri Tielemans v 38. minuti, belgijsko zmago je v sodnikovem dodatku drugega polčasa potrdil Romelu Lukaku za 2:0. Pred tem so nogometaši obeh moštev po enkrat zadeli še okvir gola.

Dvoboj hrvaškega branilca Marina Pongračića in belgijskega napadalca Romeluja Lukakuja FOTO: Marko Perkov/AFP

Oba selektorja sta v drugem polčasu dodobra premešala postavi, saj je bil za obe ekipi ta obračun predzadnji test pred odhodom na mundial.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić FOTO: Marko Perkov/AFP

Na SP bodo Hrvati igrali v predtekmovalni skupini L, njihovi tekmeci bodo Anglija, Panama in Gana. Prva tekma južne sosede čaka 17. junija z Angleži. Belgija bo igrala v skupini G z Egiptom, Iranom in Novo Zelandijo.