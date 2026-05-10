Hrvati so nas spet prehiteli

Pred dnevi je hrvaška državna finančna agencija Fina javno razkrila prihodke nogometašev v letu 2025. Gre za nogometaše, ki so prihodke ustvarjali na Hrvaškem, nikakor ne za Luko Modrića, Joška Gvardiola, Ivana Perišića in druge najvidnejše ase v najmočnejših evropskih ligah z večmilijonsko plačo. Na seznamu najbolje plačanih je bil tudi Dinamov Slovenec Miha Zajc. V pol leta, potem ko je poleti prestopil k hrvaškemu prvaku, je imel 596.562 evrov prihodkov, po plačilu davkov mu je ostalo 85.000 evrov manj. Na vrhu je bil Marko Pjaca z 2,17 milijona evrov pred obdavčitvijo oziroma 1,68 milijona evrov po njej. Najbolj karizmatični nogometaš v HNL Marko Livaja je leto končal na drugem mestu z obdavčenih 1,29 milijona evrov, pri čemer ne gre le za plače, temveč tudi na primer za prihodke iz sponzorskih pogodb.