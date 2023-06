Hrvati ugnali Nizozemsko in se prvič uvrstili v finale

Reprezentanca Hrvaške je prvi finalist zaključnega turnirja nogometne lige narodov. V današnjem prvem polfinalu v Rotterdamu je po podaljšku premagala Nizozemsko s 4:2 (2:2, 0:1). V drugem polfinalu se bosta v četrtek pomerila Italija in Španija.

Gostiteljica Nizozemska je nekoliko podjetneje začela prvi polfinalni dvoboj. A vsaj v prvem delu si dolgo nobena od ekip ni priigrala izrazitejše priložnosti, so pa imeli domači nogometaši ob prednosti na tribunah – v Rotterdamu je bilo sicer tudi veliko glasnih hrvaških navijačev – tudi na igrišču rahlo pobudo.

Kronali so jo v 34. minuti, ko so izpeljali hitro akcijo in raztegnili obrambo tekmecev, do strela pa je po natančni podaji Matsa Wiefferja prišel Donyell Malen in z natančnim udarcem matiral hrvaškega vratarja Dominika Livakovića.

Nadaljevanje je potekalo po notah Hrvatov, ki so tekmece pritisnili v obrambo. Pri posredovanju v kazenskem prostoru pa je Cody Gakpo zrušil kapetana tekmecev Luko Modrića. Sodnik je takoj pokazal na belo točko, zanesljivi izvajalec pa je bil Andrej Kramarić v 55. minuti.

Luka Modrić (levo) in soigralci so se veselili novega uspeha. FOTO: John Thys/AFP

Tudi po izenačenju so imeli več od igre Hrvati, sad pa je bil popoln zasuk. Zrežiral ga je Luka Ivanušec, ko je v 72. minuti z leve strani natančno podal v kazenski prostor, pred vrati pa je bil na pravem mestu Mario Pašalić.

Hrvaška je nadzorovala potek do zadnjih minut, ko so Nizozemci v obupnem iskanju izenačenja vse moči usmerili v napad. Ob koncu tekme sta imela nevarni priložnosti Gakpo in Nathan Ake, že globoko v sodnikovem dodatku pa je Noa Lang v eni zadnjih akcij na tekmi izsilil podaljšek.

V tem so spet udarili Hrvati. V 98. minuti je Bruno Petković streljal z roba kazenskega prostora in ob ne najboljši obrambi gostiteljev je žoga končala za hrbtom Justina Bijlowa. V drugem podaljšku so sicer sprva spet zagrozili Nizozemci, v 111. minuti je imel lepo priložnost Steven Bergwijn, a ni bil dovolj natančen.

Zadnjo besedo je spet imela Hrvaška. V 115. minuti so Nizozemci naredili še en prekršek za enajstmetrovko, Tyrell Malacia je zrušil Petkovića, Modrić pa je še drugič na tekmi poskrbel za zanesljivo hrvaško izvedbo najstrožje kazni in postavil končnih 4:2. Petković je sicer zadel še v dodatku podaljška, a je pregled Vara pokazal prepovedan položaj ob začetku akcije.

Drugi polfinale bo v četrtek med evropskimi prvaki Italijani in Španci, dvoboj bo na sporedu v Enschedeju. Tekma za tretje mesto in finale bosta v nedeljo.