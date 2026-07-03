Hrvati jezni in razočarani, toda tehnologija je neizprosna

Po dramatični zmagi Portugalska v šestnajstini finala svetovnega prvenstva v nogometu proti Hrvaški, ki so ji sodniki razveljavili kar tri gole, je najbolj sporno odločitev pojasnila tudi Svetovna nogometna zveza.

Hrvaška je v končnici tekme že slavila izenačenje, potem ko je v 13. minuti sodniškega dodatka zadel Joško Gvardiol, vendar je bil zadetek po posredovanju sistema VAR razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Akcija se je začela s predložkom Ivana Perišića z leve strani. Igor Matanović je žogo v kazenskem prostoru z rahlim dotikom z glavo podaljšal proti soigralcem, nato se je odbila od portugalskega branilca Renata Veige in prišla do Maria Pašalića, ki je bil ob Matanovićevem dotiku v prepovedanem položaju. Pašalić je nato podal do Gvardiola, ki je žogo poslal v mrežo.

Norveški sodnik Espen Eskås je gol najprej priznal, po pregledu posnetka in posredovanju VAR pa odločitev spremenil. Ključnega pomena je bil trenutek Matanovićevega dotika žoge, saj poznejši odboj od Veige ni pomenil nove igralne akcije, zato je Pašalić ostal v prepovedanem položaju.

Fifa je po tekmi navedla, da je odločitev potrdila tudi tehnologija Connected Ball Technology, vgrajena v uradno žogo prvenstva Adidas Trionda.

»Podatki tehnologije Connected Ball Technology so potrdili, da se je hrvaški reprezentant Igor Matanović dotaknil žoge na začetku akcije proti Portugalski, kar je sodniku omogočilo pravilno presojo prepovedanega položaja in razveljavitev zadetka,« je sporočila Fifa.

Tehnologija uporablja senzorje, vgrajene v žogo, ki zaznajo tudi najmanjši stik z njo in podatke v realnem času posredujejo sistemu VAR. Gledalcem je trenutek dotika prikazan z grafičnim prikazom, imenovanim »heartbeat«, ki natančno označi stik igralca z žogo.