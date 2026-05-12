Hud udarec za Ancelottija, dobre novice za Neymarja

Brazilski selektor Carlo Ancelotti je Mednarodni nogometni zvezi poslal okvirni seznam 55 igralcev za svetovno prvenstvo, na katerega je ponovno uvrstil superzvezdnika Neymarja, manjka pa mladi napadalec Estevao. Zdravstveno osebje reprezentance je presodilo, da 19-letnik kljub izbiri konservativnega zdravljenja namesto operacije ne bo nared za tekmovanje, niti za morebitne izločilne boje.

Estevao si je stegensko mišico poškodoval proti Manchester Unitedu sredi aprila, poleg njega pa Ancelotti ne bo mogel računati na branilca Ederja Militãa in na napadalca Rodryga. Številne poškodbe pa so vrata v ekipo ponovno odprla 34-letnemu Neymarju.

Ta se je sicer večkrat znašel na razširjenem seznamu igralcev, toda nikoli na dokončnem, zato je malo verjetno, da bi mesto med 26 igralci pripadlo njemu, njegova vključitev pa bi bila presenetljiva, poroča Globo. Zaradi poškodb napadalcev italijanski strateg razmišlja, da bi tudi na dokončni seznam vključil Pedra iz Flamenga, še dodaja medij.

Dokončna razglasitev seznama bo naslednji ponedeljek v Riu de Janeiru. Po začetku svetovnega prvenstva bodo spremembe dovoljene do 24 ur pred prvo tekmo in samo v primeru poškodbe, ki jo potrdi zdravnik. Brazilska izbrana vrsta se bo sestala 27. t. m., nato jo čakata prijateljski tekmi s Panamo in Egiptom preden bo odpotovala v Združene države Amerike.