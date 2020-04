Hud udarec za Jana Oblaka, Atletico brez lige prvakov

Ljubljana

Legendarnega Liverpoolovega zveznega vigralca Stevena Gerrarda je Škofjeločan navdušil. FOTO: Reuters



V ligo prvakov kot zmagovalci lige prvakov

- Med nogometnimi klubi, ki jih je v Španiji najbolj prizadela epidemija koronavirusa, je Atletico Madrid. Po analizah bo imel klub enega od najboljših vratarjev na svetucelo največjji izpad prihodkov, toda kot da to še ni dovolj, je sledila še hladna prha Nogometne zveze Španije. Odločila je, da bo v primeru, če prvenstva ne bo mogoče izpeljati do konca, obveljal trenutni vrstni red, kar pomeni, da bo Atletico v naslednji sezoni igral le v evropski ligi.V ligo prvakov bi se uvrstili prvi štirje Barcelona, Real Madrid, Sevilla in Sociedad, medtem ko je Atletico šele na 6. mestu. Finalist LP iz leta 2014 in 2016 je bil zmagovalec evropske lige leta 2018, potem ko se v ligi prvakov ni prebil iz skupinskega dela tekmovanja.V Španiji je tako kot v Sloveniji do konca prvenstva še 11 kol. Do prekinitve so izpeljali 27 kol od 38.Oblak in drugi rdeče-beli Madridčani sicer še niso brez možnosti, da bi tudi v naslednji sezoni igrali v LP. Ker so v osmini finala izločili branilca naslova Liverpool, so še vedno v boju za naslov evropskega prvaka. Če bodo prvaki, bi si zagotovili nastop v LP tudi v naslednji sezoni.Pa še, po Oblakovi bravurozni predstavi na Anfieldu v povratni tekmi osmine finala LP, je legenda Liverpoola in zdaj trener škotskega Rangersizbral svojo najboljšo enajsterico na svetu, v kateri nista smela biti igralca iz iste države in iz istega kluba. V vrata je postavil 27-letnega Škofjeločana. V njej so še (4-4-1-1): Robertson, Kompany, Koulibaly, Cafu; Messi, Keane, Kroos, Mbappe; Del Piero, Drogba