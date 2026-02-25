  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Hud udarec za Real Madrid, Kylian Mbappe ne bo igral

Španski nogometni velikan pred povratno tekmo lige prvakov proti Benfici na družbenih omrežjih razkril, da prvi strelec zaradi poškodbe ni nared
Kylian Mbappe ima že dlje časa težave s kolenom, zaradi česar bo preventivno izpustil tekmo proti Benfici. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters
Kylian Mbappe ima že dlje časa težave s kolenom, zaradi česar bo preventivno izpustil tekmo proti Benfici. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters
Š. R., STA
25. 2. 2026 | 15:02
Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe bo zaradi poškodbe kolena izpustil današnjo povratno tekmo šestnajstine finala lige prvakov proti Benfici, je njegovo moštvo Real Madrid sporočilo na družbenih omrežjih. Sedemindvajsetletni napadalec je to sezono na 33 tekmah dosegel 38 golov.

Mbappe ima po informacijah španskih medijev, med njimi tudi Marce, že dlje časa težave s kolenom, zaradi česar bo preventivno izpustil tekmo proti Benfici. Na zelenice naj bi se vrnil naslednji teden.

Real je prvi dvoboj v Lizboni dobil z 1:0 po zadetku Viniciusa Jr.. Po njem je zaradi njegovega neprimernega proslavljanja zadetka prišlo do številnih žaljivk.

Zaradi rasističnih opazk bo po kazni Evropske nogometne zveze Uefe današnji povratni obračun izpustil Benficin Gianluca Prestianni. Argentinca je disciplinski in etični odbor Uefe začasno kaznoval s prepovedjo igranja.

Dvoboj na Santiagu Bernabeuu, ki se bo začel ob 21. uri, bo sodil Slovenec Slavko Vinčić.

