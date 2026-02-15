  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Huda zaušnica za Jana Oblaka in Atletico

V 24. kolu španskega nogometnega prvenstva je Rayo Vallecano presenetil Atletico Madrid. Rdeče-beli so bili po pokalni zmagi proti Barceloni brez moči.
Kljub trem prejetim golom je bil Jan Oblak eden od najboljših v zasedbi trenerja Diega Siemoneja. FOTO: Thomas Coex/AFP
Kljub trem prejetim golom je bil Jan Oblak eden od najboljših v zasedbi trenerja Diega Siemoneja. FOTO: Thomas Coex/AFP
Gorazd Nejedly
15. 2. 2026 | 09:25
15. 2. 2026 | 21:23
1:55
Sredi tedna so v prvi polfinalni tekmi kraljevega pokala uživali in »razbili«, danes so nogometaši Atletica v » domačem« Madridu v 24. kolu španskega prvenstva prejeli silovit udarec, ki je rdeče-bele praktično izločil iz šampionske bitke. Na gostovanju pri Rayu Vallecanu je slovenski reprezentant Jan Oblak prejel kar tri gole.

Rayo je v prvem polčasu prevladoval in si prednost priigral v zadnjih petih minutah prvega dela. V 40. minuti je nemočnega Oblaka iz neposredne premagal Francisco Perez, pet minut kasneje pa so si gosti privoščili veliko napako v obrambi, a je sprva Oblak sijajno odbil strel Isaaca Palazona, odbitek pa je v mrežo pospravil Oscar Valentin.

Mestni dvoboj palčlka in velikana je prepričljivo pripadel nogometašem Raya Vallecana. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP
Mestni dvoboj palčlka in velikana je prepričljivo pripadel nogometašem Raya Vallecana. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

V drugem delu se je Rayo osredotočil na obrambne naloge, vseeno pa v 76. minuti še tretjič zadel, ko je po hitri izvedbi kota po kasnejši podaji s strani najvišje skočil Nobel Mendy in z glavo premagal vnovič nemočnega Oblaka. Škofjeločan je bil kljub visokem porazu med Atleticovimi igralci dobil najvišjo oceno pri Marci – eno zvezdico. Le še štirje soigralci so prejeli po eno zvezdico, drugih sploh niso ocenili.  

Atletico je zaradi slabše razlike v golih (na koncu sezone sicer odločajo medsebojne tekme) zdrsnil na četrto mesto in ima enako število točk kot Villarreal (45). Na vrhu je Real s 60 točkami, Barcelona ima s tekmo manj 58 točk.

Jan OblakAtletico Madridšpansko prvenstvoDiego SimeoneBarcelonaRayo Vallecano

