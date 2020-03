Hütter je skeptičen: Evropske lige ne bomo mogli nadaljevati

Trener Eintrachta iz Frankfurta Adi Hütter ni naklonjen zamisli, da bi nogometaši končali sezono 2019/20 evropske lige sredi izbruha pandemije koronavirusa. »Precej skeptičen sem, da bi lahko evropsko sezono odigrali do konca,« je za nemški Bild izjavil trener.



Eintracht je zadnjo tekmo v evropski ligi odigral 12. 3., ko je na prvi tekmi osmine finala izgubil z 0:3 proti Baslu. Evropski klubski nogometni tekmovanji, liga prvakov in evropska liga, sta nato zaradi največje zdravstvene krize in prekinitve vseh dejavnosti obtičali na začetku izločilnih bojev.



Evropska nogometna zveza Uefa bo v sredo z videokonferenco, na kateri naj bi sodelovalo 55 generalnih sekretarjev nacionalnih nogometnih zvez, odločala, kako organizirati tekmovalni koledar za prihodnje mesece v luči pandemije novega koronavirusa. »Želimo preveriti možnosti za nadaljevanje sezone,« so objavili na spletni strani Uefe, možnosti pa so vse manjše.

Državna prvenstva imajo prednost

»Razumemo razmere in zato poskušamo ukrepati, kolikor pandemija dopušča. Težko je karkoli napovedati, vendar moramo sprejeti določene scenarije. Tudi takšnega, da bo sezona 2020/21 v evropskih pokalih krajša, saj se bo začela veliko pozneje. Najpomembneje je, da dokončamo nacionalne lige. To bi moralo imeti prednost,« je v ponedeljek dejal prvi mož Uefe Aleksander Čeferin za italijansko Repubblico.



Vodilne može Uefe čaka razprava o vprašanjih, povezanih s prijateljskimi tekmami v Evropi, nadaljevanjem lige prvakov in evropske lige, pa tudi o možnostih za zaključek ligaških tekmovanj. Pogovori bodo vključevali tudi pogodbe igralcev in nov sistem prestopov.



Uefa je evropsko prvenstvo že preložila na prihodnje leto. Večina državnih lig je suspendirana, prijateljske tekme pa so odpovedane. Tudi finale lige prvakov v Istanbulu in evropske lige v Gdansku so preložili za mesec dni.