Huligani Dinama do smrti zabodli navijača AEK v Atenah

Zaradi »bogate« zgodovine pretepov pred in na nogometnih tekmah v Grčiji in na Hrvaškem je Uefa na dvoboju zagrebškega Dinama in AEK v kvalifikacijah za ligo prvakov prepovedala prihod gostujočih navijačev. A to Bad Blue Boys iz Zagreba ni ustavilo, z avtomobilskim konvojem so prevozili 1400 kilometrov dolgo pot čez Albanijo, da so prišli do Aten.

Tam so včeraj zvečer, okrog 22. ure po lokalnem času, napadli navijače AEK pred njihovim stadionom. Po poročanju očividcev so bili huligani Dinama opremljeni z noži in palicami, razbijali in pretepali pa so vse in vsakogar, ki jim je prišel na pot. Nasproti se jim je postavilo okrog 30 huliganov AEK, enega od njih so huligani Dinama spravili na samo in ga zabodli v roko. 29-letnik je zaradi izkrvavitve kasneje v bolnišnici umrl.

Aretiranih 82 Hrvatov

Skupno so aretirali 96 ljudi, od tega 82 hrvaških državljanov. Današnja tekma je odpovedana, vodstvo AEK pa obtožuje vodstvo Dinama, da je vedelo za prihod svojih huliganov v Atene, kljub temu da je Uefa to izrecno prepovedala, a ni obvestilo grških oblasti, da bi preprečilo pretepe.

Grške oblasti so že začele interno preiskavo, s katero želijo ugotoviti, kako je možno, da policija ni zaustavila velikega konvoja hrvaških vozil na poti proti Atenam, čeprav je vedela za prepoved prihoda navijačev v Atene in potenicalno nevarnost. Na postaji Irene naj bi pustili svoja vozila, se tam dobili z navijači Panathinaikosa, s katerimi imajo dobre odnose, nato pa so skupaj s podzemno železnico šli v predel Nea Philadelphia, kjer je stadion AEK-a. Tam so se začeli pretepi.

V Grčiji so že lani v Solunu na tekmi državnega prvenstva izbruhnili hudi pretepi, ki so se končali s smrtno žrtvijo, takrat je bilo pet storilcev obsojenih na dosmrtno zaporno kazen. Vsi aretirani bodo danes stopili pred sodnika, glede na tragični razplet pa se tudi njim obetajo dolge zaporne kazni.

V Dinamu so se od nasilnih dejanj distancirali in jih obsodili.