Huligani so se znesli nad tekmeci, tekma je bila odpovedana

Vodstvo francoskega nogometnega prvenstva je zaradi napada navijačev Marseilla na avtobus Lyona preložilo dvoboj med tekmecema, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V kamenjanju klubskega avtobusa je bil po navedbah AFP poškodovan trener Lyona Italijan Fabio Grosso.

S tekmo Marseilla in Lyona na Velodromu bi se moralo končati 10. kolo francoskega prvenstva, a so ga sodniki in vodstvo lige zaradi neredov pred stadionom preložili.

»Upoštevali smo mnenje ekipe Lyona, ki tekme ni sposobna odigrati,« je na izredno sklicani novinarski konferenci dejal sodnik derbija Francois Letexier.

»Med kriznim sestankom po incidentih, ki so se zgodili zunaj Velodroma, igralci Lyona glede na okoliščine niso želeli odigrati tekme. Po posvetovanju z Marseillem in javnimi organi smo tekmo prestavili. Zdaj bo tekmovalna komisija odločila o usodi te tekme z uporabo 544. člena tekmovalnih pravil,« pa je v uradni izjavi sporočilo vodstvo lige.

Predsednik Marseilla Pablo Longoria je bil ogoročen. FOTO: Christophe Simon/AFP

V napadu na avtobus je poškodbe poleg Grossa utrpel tudi njegov pomočnik, še piše AFP. Po poročanju novinarja francoske tiskovne agencije so s kamenjem povsem razbili eno od oken avtobusa, na posnetkih pa je opaziti okrvavljenega Grossa, ki so mu pomagali do zdravniške pomoči. Grosso je po pisanju AFP tožil tudi nad vrtoglavico in glavobolom.

»To so povsem nesprejemljivi dogodki. Moje misli so s Fabiom Grossom, ki ga zelo spoštujem in dobro poznam. Šel sem do njega, takoj ko sem lahko in videl, v kakšnem stanju je bil,« je v izjavi kluba iz Marseilla dejal njegov predsednik Pablo Longoria.

»Posnetki so odvratni. Videti tako kamenjan avtobus, okrvavljen obraz Fabia Grossa ... To so nesprejemljiva dejanja, ki so v nasprotju s samimi vrednotami nogometa in športa,« pa je za AFP povedala francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera.

»Upam, da bo bodo hitro preiskali dogodek, odkrili storilce in jih strogo kaznovali,« je še dodala ministrica.

Devetouvrščenemu Marseillu (12 točk) se zdaj obeta kazen domače zveze. Pred dnevi so točko zaradi petarde, ki je med tekmo zadela vratarja Clermonta, odvzeli Montpellierju. Dvoboj pa bodo ponovili brez navijačev, je pred dnevi poročala AFP.

Slovenski trener Luka Elsner je z Le Havrom remiziral proti Metzu (0:0) in ostaja v spodnji polovici razpredelnice z 11 točkami.