Ibra ni star, šele zagreva se

Bo ostal v Milanu?

Zlatan Ibrahimović je Milan popeljal v Evropo. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

- Zimzeleni švedski nogometni zvezdnikse je po dveh zadetkih za Milan v predzadnjem kolu serie A primerjal z izmišljenim filmskim junakom(Nenavaden primer Benjamina Buttona, 2008,), pri katerem je bilo staranje obraten proces, rodil se je kot starček in umrl po 84 letih kot dojenček.»Ljudje mi pravijo, da sem star in utrujen, ampak se šele zagrevam,« je dejal Ibra po zmagi Milana proti Sampdorii s 4:1. Milan je zasedel šesto mesto in si zagotovil kvalifikacije za evropsko ligo. Preden je Ibrahimović prišel na San Siro, so bili rdeče-črni v spodnji polovici lestvice. Šved je postal edini nogometaš, ki je za oba milanska prvoligaša, Milan in Inter, dosegel 50 golov.»Jaz sem kot Benjamin Button, s tem, da sem bil vedno mlad, nikdar star,« je dejal 38-letni Ibrahimović, ki je z Milanom doživel samo dva poraza. Toda njegova prihodnost ni znana, z Milanom mu bo pogodba potekla ...»Ibrahimović je bil pomemben za naš napredek, ampak ni šlo samo za njegov prihod, ampak delo, ki smo ga opravili v mesecih pred tem,« je izjavil trenerin dodal, da je zdaj žoga pri direktorjih, ki se dogovarjajo o podaljšanju sodelovanja s švedskim napadalcem. »Glede financ nimam besede. Zlatan mi pravi, da se počuti dobro in da je srečen, kar dokazuje iz tekme v tekmo.«