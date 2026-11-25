Nekdanji švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović bo svojo kariero nadaljeval pred filmskimi kamerami. Po poročanju britanskega časnika The Sun naj bi 45-letni Šved nastopil v tretji sezoni kriminalne serije MobLand, ki jo predvaja pretočna platforma Paramount+. Dodelili naj bi mu vlogo negativca, na zaslonu pa se bo pridružil Piercu Brosnanu in Tomu Hardyju.

»Zlatanov prihod je med ustvarjalci povzročil veliko navdušenje. Serija že ima številne zvezdnike, toda takšna nepričakovana okrepitev bo zagotovo še povečala zanimanje zanjo. Zlatan ima idealno pojavo za negativca, s svojimi 196 centimetri višine pa bo pred kamerami nedvomno deloval impresivno,« je za britanski časnik povedal vir blizu produkcije. Hardy v seriji upodablja Harryja Da Souzo, človeka, ki rešuje težave londonskih kriminalnih družin. Tretja sezona naj bi na male zaslone prišla konec leta 2027, Ibrahimovićeve vloge pa ustvarjalci za zdaj še niso uradno potrdili.

Nekdanji napadalec Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, Milana, PSG in Manchester Uniteda je nogometno kariero končal junija 2023, od decembra istega leta pa deluje kot strateški svetovalec Milana. Med svetovnim prvenstvom 2026 je bil tudi strokovni komentator ameriške televizije Fox Sports, kjer je sodeloval z nekdanjim francoskim reprezentantom Thierryjem Henryjem.

Ibrahimović sicer že ima nekaj igralskih izkušenj. Leta 2023 je v filmu Asterix in Obelix: Srednje kraljestvo upodobil rimskega vojščaka Antivirusa, nastopil pa je tudi v več dokumentarnih projektih o svojem življenju in nogometni karieri. Če se bodo napovedi britanskega časnika uresničile, bo nekdanji švedski reprezentant zdaj dobil precej odmevnejšo igralsko priložnost. Tokrat ne bo strašil nasprotnih branilcev, temveč junake priljubljene kriminalne serije.