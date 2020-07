»Ibrahimović je reprezentanci bolj škodil kot koristil«

Ljubljana – Švedski nogometni as Albin Ekdal, ki že drugo sezono nosi dres Sampdorie, je z intervjujem, v katerem je podal oceno o Zlatanu Ibrahimoviću, v domovini in širše dvignil obilo prahu. Kakor je izjavil, je Zlatan nesporno najboljši nogometaš v zgodovini Švedske, reprezentanci pa je bolj škodil kot koristil.



To se je po Albinovem mnenju navsezadnje pokazalo tudi na evropskem prvenstvu leta 2016 v Franciji, od katerega so se Skandinavci z vsega eno osvojeno točko poslovili že po skupinskem delu (kot zadnji za Italijo, Belgijo in Irsko). »Zlatan je bil seveda veliki zvezdnik v naši izbrani vrsti, v kateri se je bolj ali manj vse vrtelo le okrog njega. Selektor Erik Hamrén je igro gradil na Ibrahimoviću, vsi drugi v moštvu smo morali delati zanj. Vendar pa takšna taktika nikakor ni delovala,« je pojasnil Ekdal.



Ob tem je dodal, da tudi vzdušje v reprezentanci ni bilo najboljše. »S svojimi kretnjami, obrazno mimiko in ostrimi komentarji je soigralcem nače(nja)l samozavest, o čemer sem se večkrat prepričal tudi na lastne oči,« je 30-letni nogometaš iz Stockholma obrazložil, zakaj je bilo švedsko moštvo na Euru 2016 že vnaprej obsojeno na neuspeh. O kakšnem moštvenem duhu, ki je v ekipnih športih eden od ključev za uspeh, takrat predvsem zaradi Ibrahimovića ni bilo ne duha ne sluha.



Kakor je še pribil Ekdal, je bila podoba Švedske brez Zlatana, ki je – mimogrede – prek instagrama sporočil, da se še ne namerava upokojiti (»Kdor meni, da bom končal, me ne pozna. Ne bom se, zdaj se šele ogrevam!«), že dve leti pozneje na svetovnem prvenstvu v Rusiji povsem drugačna. »Rumeno-modri« so v skupini z Mehiko, Južno Korejo in Nemčijo osvojili prvo mesto. V osmini finala so izločili Švicarje, v četrtfinalu pa so morali priznati premoč Angležem.