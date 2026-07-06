Ibrahimović ostro nad Ronalda: To je norost

Nekdanji švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je ostro kritiziral vlogo Cristiana Ronalda v portugalski reprezentanci na svetovnem prvenstvu. Po njegovem mnenju 41-letni napadalec ne bi smel biti več prva izbira v napadu, še posebej ob dejstvu, da je Gonçalo Ramos proti Hrvaški odločil tekmo po vstopu s klopi.

Portugalska si je mesto v osmini finala zagotovila z dramatično zmago nad Hrvaško z 2:1. Ronaldo je iz enajstmetrovke dosegel izenačujoči gol, nato pa igrišče zapustil v 80. minuti. Namesto njega je vstopil Ramos in zadel za zmago.

Ronaldo ostaja najboljši strelec

Ronaldo ostaja najboljši strelec v zgodovini reprezentančnega nogometa, za Portugalsko je na 232 tekmah dosegel 146 golov, toda razprava o njegovi vlogi v ekipi selektorja Roberta Martíneza je vse glasnejša. Ibrahimović meni, da vztrajanje pri Ronaldu v začetni enajsterici Portugalski ne koristi več.

»Portugalski navijači bi morali tak položaj pričakovati. Svetovnega prvenstva leta 2026 ne moreš osvojiti z 41-letnim Cristianom Ronaldom kot vodjo napada, še posebej, ko je Gonçalo Ramos na klopi, nato pa vstopi in doseže gol,« je dejal Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Šved je bil še bolj oster, ko je ocenil, da ima Ronaldov ugled danes večjo težo kot njegova trenutna forma. »To ni več legendarno vodstvo. To je ego, ki ima ekipo za talko. Ronaldo je izgubil dotik in gibljivost. Zdaj je večinoma v kazenskem prostoru, njegova avra pa ga nosi bolj kot noge. Vztrajanje pri njem v začetni enajsterici je norost, ki jo vodi nostalgija,« je poudaril Ibrahimović.

Portugalsko danes (21) v osmini finala v Dallasu čaka Španija. Po poročanju nekaterih portugalskih medijev naj bi Cristiano Ronaldo kljub kritikam tekmo začel na igrišču od prve minute.