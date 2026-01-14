  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Ibrahimović po prestopu: Z očetom sva si zelo različna

    Maximilian Ibrahimović se je kot posojeni igralec pridružil nizozemskemu Ajaxu, za katerega je nastopal tudi njegov oče Zlatan.
    Zadnjih šest mesecev je Maximilian Ibrahimović igral za drugo ekipo Milana. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
    Zadnjih šest mesecev je Maximilian Ibrahimović igral za drugo ekipo Milana. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
    Tim Erman
    14. 1. 2026 | 14:53
    14. 1. 2026 | 14:59
    2:09
    Maximilian Ibrahimović, sin slovitega švedskega napadalca Zlatana Ibrahimovića, je zapustil italijanski Milan in odšel na Nizozemsko. Kot posojeni igralec se je pridružil amsterdamskemu velikanu Ajaxu, ki bo imel možnost poznejšega odkupa.

    Maximilian je po prestopu dejal, da pri Ajaxu piše lastno zgodbo. »Sem samostojna oseba in samostojen igralec ter želim napisati svojo zgodbo. Počutim se dobro. Navdušen sem,« je začel 19-letni krilni napadalec. »Lepo je, da je za Ajax igral tudi moj oče. Vesel sem, da imam priložnost, da se tudi tukaj še naprej razvijam. Tukaj sem zato, da naredim nekaj svojega. In tega se resnično veselim.«

    Zlatan je v svoji igralski karieri zastopal barve tako Ajaxa kot Milana, pri katerem trenutno opravlja vlogo svetovalca. »Rekel je, da je Ajax odličen klub, Amsterdam pa odlično mesto,« je o očetovem opisu kluba povedal Maximilian. »Navijači so prijetni in liga je dobra. Same dobre stvari. Mislim, da je oče vesel zame. Ibrahimović je samo ime. Jaz sem Maximilian. Oba sva zelo različna.«

    Direktor amsterdamskega kluba Marijn Beuker je pojasnil, da bo novi igralec najprej igral za mladinsko ekipo U23, kasneje pa bo integriran v prvo ekipo. Maximilian se je akademiji Milana pridružil leta 2022 in je zadnjih šest mesecev igral za drugo ekipo Milan Futuro.

    Zlatan Ibrahimović AC Milan Ajax prestop Maximilian Ibrahimović

