Ibrahimović se je pridružil Hammarbyju

Ljubljana – Ko je nogometni superzvezdnik Zlatan Ibrahimović pred dnevi na družbenem omrežju instagram objavil fotografijo dresa švedskega moštva Hammarby, so se mnogi njegovi sledilci spraševali, ali bo prestopil k tradicionalnemu klubu iz Stockholma. Vendar pa 38-letni napadalec iz Malmöja, ki se je pred kratkim na duhovit način poslovil od ekipe Los Angeles Galaxy, (še) ne namerava zaigrati na Švedskem.



Kot je prišlo na dan, je Ibrahimović postal četrtinski lastnik kluba, potem ko je odkupil polovico delnic od družbe AEG. »Hammarby je fantastičen klub s strastnimi navijači, ki uživa veliko spoštovanje v Stockholmu in tudi drugod na Švedskem. Že od nekdaj sem ga imel rad – tako kot tudi njegove privržence. Navdušen sem nad tem, kar je v zadnjih letih dosegel na igrišču in ob njem,« je v uradnem sporočilu za javnost zapisal »Ibrakadabra«. Ob tem je še pripisal, da je na nek način hecno in obenem vznemirljivo, ker se je pridružil Hammarbyju, ki ga bo pomagal razvijati s svojimi bogatimi izkušnjami.



Kje bo sicer Zlatan nadaljeval športno pot, je še odprto. Po nekaterih govoricah je najbližje podpisu pogodbe z Milanom, za katerega je že igral med letoma 2010 in 2012.