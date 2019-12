Ibričićev strupen jezik močnejši od Bagnackovih nog

Ljubljana - Besede ubijajo, mar ne? To je spoznal tudi Senijad Ibričić, bošnjaški nogometaš Domžal, ki si bo zelo dobro zapomnil izključitev na zadnji prvenstveni tekmi v Stožicah proti Olimpiji. Disciplinski sodnik pri Nogometni zvezi Slovenija Boštjan Jeglić je 34-letnega zveznega igralca kaznoval kar s štiri tekmami prepovedi.



»Ugovarjanje, nešportno protestiranje zoper sodniške odločitve in žaljenje ter grožnje sodniku,« so bili razlogi disciplinskega sodnika za tako visoko kazen, ki je v primerjavi s kaznijo za na tej tekmi prav tako izključenim Magnyjem Bagnackom, zelo huda. Kamerunec je z nasilnim štartom z dvignjeno sprožil veliko več zgražanja med navijači, a je tudi res, da ni bilo mogoče slišati, s kakšnim besedami je Ibričić zasul glavnega sodnika Nejca Kajtazovića. Velja zapisati, da so Domžale premagale Olimpijo z 1:0. Bagnack je prepričal tudi s pisno izjavo.



Oba kaznovana nogometaša bosta tako izpustila uvodni del spomladanskega dela sezone. Ibričić bi lahko prvič igral v 25. kolu, ko bodo Domžale gostile Aluminij, Bagnack pa v 23. kolu v Velenju.