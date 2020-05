Idealna enajsterica brez strelskega kralja

Osijek - Med odštevanjem do nadaljevanja nogometne sezone v naši južni soseščini močno odmevajo izidi ankete Glasa Slavonije, dnevnika iz Osijeka, o najboljši enajsterici NK Osijek od sezone 1977/78. Bralci so glasovali o posameznih igralnih mestih, v idelani postavi pa med izbranci ni Davorja Šukerja, otroka klubske nogometne šole, pozneje zvezdnika pri Dinamu v Zagrebu, madridskemu Realu, Sevilli, londonskih klubih Arsenal in West Ham ter 1860 Münchnu. Predvsem pa je nogometnemu svetu ostal v spominu kot najboljši strelec svetovnega prvenstva 1998 v Franciji. Takrat je Hrvaška osvojila 3. mesto, kar je bil do mundiala pred dvema letoma v Rusiji, ko so bili naši sosedje 2., največji uspeh te reprezentančne vrste.



V enajsterici je sicer ugledna zasedba nogometašev iz različnih klubskih obdobij, med izbranimi je denimo tudi Nenad Bjelica, pred dnevi odstavljeni trener Dinama, za napadalca pa so bralci izbrali Ivana Lukačevića, klubsko legendo iz časov jugoslovanske lige, ter Petra Krpana, ki je bil prav tako kot Šuker član omenjene bronaste reprezentance, toda pri njej mu še zdaleč ni pripadla tako vidna vloga kot sedanjemu predsedniku Hrvaške nogometne zveze, ki pa dejansko že dolgo v svojem domačem mestu ni prilljubljen.