Igor Bišćan namesto Matjaža Keka?

Zagreb

Matjaž Kek ostaja slovenski selektor. FOTO: Roman Šipić/Delo

REUTERS Niko Kovač je na mundialu 2014 vodil hrvaško reprezentanco, nazadnje pa sloviti Bayern. FOTO: Brian Snyder/Reuters

- Vsaj v slovenskih nogometnih krogih ter v sosednjem Zagrebu ni dvoma o udarni temi pogovorov zadnjih dni – ponudbi za našega selektorjaiz vodilnega in obenem najbogatejšega kluba na Hrvaškem. Toda kot smo poročali, je vsa ugibanja o selitvi Mariborčana k Dinamu na sredin večer odgnalpredsednik Nogometne zveze Slovenije.Po pogovoru v živo s selektorjem je javno potrdil, da bo Kek ostal na slovenski klopi in se do konca mandata nikamor ne bo selil. Takšna odločitev pa je, sodeč po zadnjih odmevih na spletnih straneh hrvaških medijev, Zagrebčane presenetila, saj so bili v Maksimirju prepričani, da bo bogata ponudba 800.000 evrov za sezono botrovala Kekovemu prihodu. Kakšne jeze med navijači modrih ni zaznati, mnogi med njimi so prepričani, da slovenski strokovnjak ob vplivnih bratihše zdaleč ne bi imeli takšnega miru kot nekoč na Reki, kjer je imenitno vodil moštvo in se z njim veselil prvega naslova nogometnih državnih prvakov doslej v Kvarnerskem zalivu.Za Dinamovo vodstvo pa zdaj ni druge, kot poiskati novega trenerja za vročo klop pri klubu, katerega cilj je ob domačih lovorikah vselej tudi uvrstitev v skupinski del lige prvakov. Na spletni strani index.hr pa so med kandidati omenili še enega starega znanca slovenske nogometne scene –Nekdanji hrvaški reprezentant je namreč uspešno vodil Olimpijo, se z njo veselil naslova slovenskega prvaka kot tudi pokalne lovorike, pozneje pa je nasledil prav Keka na Reki. Tudiki naj bi bil prav tako na Dinamovem seznamu kandidatov, se nogometna Ljubljana dobro spominja, in sicer na igrišču, saj je bil v sezoni 2002/03 osrednji Olimpijin adut in sploh prvi zvezdnik slovenske lige. Posebej odmevno ime na seznamu pa naj bi bil tudinekdanji hrvaški selektor in nazadnje trener Bayerna.