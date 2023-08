Igor Bišćan: To je verjetno moj najhujši trenutek v življenju

Zelo blizu so bili hrvaški prvaki zadnje stopničke pred vrati lige prvakov, pa je niso dosegli. Proti AEK so v Atenah po domačem porazu z 1:2 skupni izid zasukali, vodili že z 2:0, pa prejeli gol v drugi minuti sodnikovega podaljška. Kazalo je na podaljšek, toda siloviti napadi gostiteljev – potem ko je bil v 90 minutah tokrat boljši Dinamo – so jim še v rednem delu obrodili sadove: priborili so si enajstmetrovko, ki jo je resda odlični zagrebški vratar Dominik Livaković ubranil, žogo odbil, prav takrat pa se je prikradel iz ozadja Domagoj Vida, dolgoletni hrvaški reprezentant – in z natančnim strelom z glavo pokopal sanje svojega nekdanjega moštva. Zanimivo – Vida je igral nekoč za Dinamo in pred desetletjem prav tako v izteku tekme zabil gol odločitve. Takrat so hrvaški prvaki izločili vzpenjajoči se novodobni bolgarski klub Ludogorec.

Analize iz hrvaškega zornega kota razkrivajo, da je tokrat Vida po enajstmetrovki v Atenah prehitro pritekel v kazenski prostor in bi zato gol morali razveljaviti, a spremembe seveda ne bo – AEK se bo v zadnjem kolu kvalifikacij z Antwerpnom potegoval za ligo prvakov, Dinamo pa s Sparto iz Prage za evropsko ligo.

»To je morda moj najhujši trenutek v življenju. Bili smo zelo blizu podviga, močno sem razočaran, ker nam to ni uspelo,« je po koncu nogometne drame dejal Igor Bišćan, strateg zagrebškega moštva, nekoč tudi Olimpijin trener.