Izgubil očeta, zdaj še službo

Začasni trener Tottenhama Igor Tudor je zapustil klub, potem ko je angleški prvoligaš sporočil, da sta se strani sporazumno dogovorili za prekinitev sodelovanja. Severnolondonska ekipa je le točko nad območjem izpada.

Tudor je bil za začasnega trenerja do konca sezone imenovan po tem, ko je Tottenham februarja odpustil Thomasa Franka. Vendar je Tottenham pod vodstvom Hrvata izgubil pet od sedmih tekem in je po 31 odigranih srečanjih na 17. mestu s 30 točkami, obenem pa je v osmini finala lige prvakov izpadel proti Atleticu iz Madrida.

»Potrjujemo lahko, da je bil sporazumno dosežen dogovor, da glavni trener Igor Tudor z dnem objave zapusti klub,« je Tottenham navedel v izjavi. »Prav tako se zavedamo izgube, ki je Igorja nedavno prizadela, in mu v teh težkih trenutkih izrekamo podporo njemu in njegovi družini.«

Tudorjev oče Mario je umrl v začetku tega meseca, trener pa je bil o tem obveščen po domačem porazu Tottenhama z 0:3 proti Nottingham Forestu.