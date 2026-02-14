  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Igor Tudor nasledil Thomasa Franka

Hrvata čaka ognjeni krst, saj bo svojo prvo tekmo vodil proti velikemu tekmecu Arsenalu v severnolondonskem derbiju 22. februarja.
Igor Tudor je novi trener Tottenhama. FOTO: Piero Cruciatti/AFP
Galerija
Igor Tudor je novi trener Tottenhama. FOTO: Piero Cruciatti/AFP
P. Z.
14. 2. 2026 | 14:05
14. 2. 2026 | 14:07
2:32
A+A-

Tottenham je imenoval nekdanjega trenerja Juventusa Igorja Tudorja za začasnega trenerja do konca sezone, je sporočil angleški prvoligaš, potem ko je odpustil Thomasa Franka, saj je bila ekipa na lestvici le pet točk nad cono izpada.

Tudor, ki je vodil več klubov po Evropi, med drugim Galatasaray in Marseille, je bil nazadnje trener Juventusa v Serie A. »V čast mi je, da sem se pridružil temu klubu v pomembnem trenutku,« je dejal Tudor v izjavi. »Zavedam se odgovornosti, ki sem jo prevzel, in moj fokus je jasen – vnesti večjo konstantnost v naše predstave in odločno tekmovati v vsaki tekmi. V tej igralski zasedbi je veliko kakovosti, moja naloga pa je, da jo organiziram, poživim in hitro izboljšam naše rezultate.«

Sedeminštiridesetletnik je Juventus v prejšnji sezoni popeljal do četrtega mesta v Serie A, a je bil Hrvat oktobra – sedem mesecev po prihodu – odpuščen po nizu osmih zaporednih tekem brez zmage v vseh tekmovanjih.

Tudorja čaka ognjeni krst, saj bo svojo prvo tekmo vodil proti vodilnemu moštvu premier peague in velikemu tekmecu Arsenalu v severnolondonskem derbiju 22. februarja. Tottenham je trenutno na 16. mestu v premier league.

»Igor prinaša jasnost, intenzivnost in izkušnje s prevzemanjem moštev v zahtevnih trenutkih ter ustvarjanjem takojšnjega učinka,« je dejal športni direktor Spurs Johan Lange. »Naš cilj je preprost – stabilizirati predstave, maksimalno izkoristiti kakovost v moštvu in biti konkurenčni v premier league ter ligi prvakov.«

Nekdanji osrednji branilec, ki je večino kariere preživel pri Juventusu, je kot igralec med letoma 2001 in 2003 osvojil dva zaporedna naslova v Serie A ter se leta 2003 uvrstil v finale lige prvakov. Trenersko pot je začel pri Hajduku Split leta 2013, dobro pa pozna tudi igralca Tottenhama Dejana Kuluševskega in Rodriga Bentancurja, saj je bil pomočnik Andrei Pirlu pri Juventusu v sezoni 2020/21, ko sta oba igrala za italijanski klub.

Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Igor Tudorpremier leagueTottenhamtrener

