Igor Tudor nasledil Thomasa Franka

Tottenham je imenoval nekdanjega trenerja Juventusa Igorja Tudorja za začasnega trenerja do konca sezone, je sporočil angleški prvoligaš, potem ko je odpustil Thomasa Franka, saj je bila ekipa na lestvici le pet točk nad cono izpada.

Tudor, ki je vodil več klubov po Evropi, med drugim Galatasaray in Marseille, je bil nazadnje trener Juventusa v Serie A. »V čast mi je, da sem se pridružil temu klubu v pomembnem trenutku,« je dejal Tudor v izjavi. »Zavedam se odgovornosti, ki sem jo prevzel, in moj fokus je jasen – vnesti večjo konstantnost v naše predstave in odločno tekmovati v vsaki tekmi. V tej igralski zasedbi je veliko kakovosti, moja naloga pa je, da jo organiziram, poživim in hitro izboljšam naše rezultate.«

Sedeminštiridesetletnik je Juventus v prejšnji sezoni popeljal do četrtega mesta v Serie A, a je bil Hrvat oktobra – sedem mesecev po prihodu – odpuščen po nizu osmih zaporednih tekem brez zmage v vseh tekmovanjih.

Tudorja čaka ognjeni krst, saj bo svojo prvo tekmo vodil proti vodilnemu moštvu premier peague in velikemu tekmecu Arsenalu v severnolondonskem derbiju 22. februarja. Tottenham je trenutno na 16. mestu v premier league.

»Igor prinaša jasnost, intenzivnost in izkušnje s prevzemanjem moštev v zahtevnih trenutkih ter ustvarjanjem takojšnjega učinka,« je dejal športni direktor Spurs Johan Lange. »Naš cilj je preprost – stabilizirati predstave, maksimalno izkoristiti kakovost v moštvu in biti konkurenčni v premier league ter ligi prvakov.«

Nekdanji osrednji branilec, ki je večino kariere preživel pri Juventusu, je kot igralec med letoma 2001 in 2003 osvojil dva zaporedna naslova v Serie A ter se leta 2003 uvrstil v finale lige prvakov. Trenersko pot je začel pri Hajduku Split leta 2013, dobro pa pozna tudi igralca Tottenhama Dejana Kuluševskega in Rodriga Bentancurja, saj je bil pomočnik Andrei Pirlu pri Juventusu v sezoni 2020/21, ko sta oba igrala za italijanski klub.