Igra številk ne ustreza milijonarjem

Ljubljana - Združenje profesionalnih nogometašev (PFA) na Otoku je opozorilo na primanjkljaj v višini skoraj 230 milijonov evrov v luči napovedanega znižanja plač in poudarilo, da do dogovora med igralci in klubi za zdaj še ni.



Obe strani sta se pogovarjali o številnih kombinacijah znižanja plač nogometašem v Angliji, ki bi se lahko ustavilo pri 30 odstotkih.



»Vsi igralci v premier ligi smo se znašli v zahtevnih časih in bomo odigrali svojo vlogo pri zagotavljanju finančnih sredstev,« so zapisali v sobotni izjavi za javnost in obenem dodali, da je preveč poenostavljeno kritizirati multimilijonarje med nogometaši, ker se niso odpovedali delu svojih plač.



»Igralci se zavedamo položaja, kombinacija različnih obdavčitev in preusmeritve denarja od naših plač pa bi lahko predstavljala veliko pomoč trenutno najpomembnejšim organizacijam v boju s to krizo,« so zapisali.



Dodali pa: »Vendar bi 30-odstotno zmanjšanje plač predstavljalo tudi finančni udarec za Nacionalno zdravstveno službo (NHS) in ostale vladne organizacije v teh težkih časih.«



Slednje so obrazložili, da bi 12 mesečno znižanje plač za 30 odstotkov predstavljalo znesek v višini 568 milijonov evrov, zaradi davka v višini 227 milijonov € pa bi bila s tem močno okrnjena pomoč, ki jo potrebujejo organizacije za boj proti novemu koronavirusu.



Vseh 20 kapetanov moštev v premier ligi se je v četrtek sestalo na videokonferenci, na kateri so obravnavali načine pomoči ter se obenem zavzeli še za reševanje nogometa na nižjih ravneh ter plačilo klubskih delavcev.



Medtem vodstvo premier lige opozarja, da bi lahko lastniki televizijskih pravic zahtevali tudi do 850 milijonov €, če preostalih tekem ne bodo mogli odigrati oziroma predvajati, zaradi česar je spor med obema stranema, ki se pogajata o znižanju plač, še toliko bolj ključen.