Igra za Guardiolo in se dobrika Realu: Takšnega kluba se ne zavrne

Rodri je v španskem reprezentančnem taboru zelo neposredno spregovoril o možnosti, da bi nekoč oblekel dres Reala iz Madrida. Vezist Manchester Cityja je dejal, da bi se rad vrnil v španski nogomet, hkrati pa poudaril, da ga preteklost pri Atleticu pri tem ne omejuje. »Bi še igral v Španiji, v la ligi, v Madridu? Da, seveda bi se rad vrnil,« je povedal. Nato je dodal še stavek, ki je takoj sprožil val odzivov: »Igranje za Atletico mi ne bi preprečilo, da bi igral za Real Madrid.«

Najbolj odmeven del njegovega nastopa je bil še bolj neposreden. »Enega najboljših klubov na svetu ne moreš zavrniti,« je dejal Rodri in s tem še okrepil ugibanja o svoji prihodnosti. Obenem je potrdil, da mu pogodba z Manchester Cityjem poteče leta 2027 in da bo napočil trenutek za resen pogovor s klubom. To pomeni, da se bo moral City kmalu odločiti, ali bo enemu svojih ključnih igralcev ponudil novo dolgoročno pogodbo.

Od prihoda v Manchester leta 2019 je Rodri osrednja figura ekipe Pepa Guardiole. Z angleškim klubom je osvojil štiri naslove prvaka in ligo prvakov. Tudi v preteklosti se je že spogledoval z belim baletom, novembra 2024 je priznal, da je klic Reala vedno nekaj, kar v nogometu zahteva pozornost.

Njegovo zadnje obdobje sicer ni bilo mirno. Septembra 2024 je utrpel hudo poškodbo kolena, zaradi katere je bil dolgo odsoten, v tej sezoni pa se je po vrnitvi znova ustalil v Cityjevi zasedbi.