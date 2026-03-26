SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

Kultura

Mnenja

Magazin

Sobotna priloga

Nogomet

Igra za Guardiolo in se dobrika Realu: Takšnega kluba se ne zavrne

Španski zvezni igralec Rodri ima še enoletno pogodbo z Manchester Cityjem, zdaj pa je jasno namignil, da si v prihodnosti želi vrnitve v Španijo.
Pred poškodbo kolenskih vezi je bil Rodri eden najboljših igralcev na svetu. Foto Peter Powell/Reuters
N. Gr.
26. 3. 2026 | 16:03
26. 3. 2026 | 16:10
2:09
Rodri je v španskem reprezentančnem taboru zelo neposredno spregovoril o možnosti, da bi nekoč oblekel dres Reala iz Madrida. Vezist Manchester Cityja je dejal, da bi se rad vrnil v španski nogomet, hkrati pa poudaril, da ga preteklost pri Atleticu pri tem ne omejuje. »Bi še igral v Španiji, v la ligi, v Madridu? Da, seveda bi se rad vrnil,« je povedal. Nato je dodal še stavek, ki je takoj sprožil val odzivov: »Igranje za Atletico mi ne bi preprečilo, da bi igral za Real Madrid.« 

Kylian Mbappe: Če gre za Neymarjev zadnji ples, si ga ne predstavljam brez njega

Najbolj odmeven del njegovega nastopa je bil še bolj neposreden. »Enega najboljših klubov na svetu ne moreš zavrniti,« je dejal Rodri in s tem še okrepil ugibanja o svoji prihodnosti. Obenem je potrdil, da mu pogodba z Manchester Cityjem poteče leta 2027 in da bo napočil trenutek za resen pogovor s klubom. To pomeni, da se bo moral City kmalu odločiti, ali bo enemu svojih ključnih igralcev ponudil novo dolgoročno pogodbo. 

Od prihoda v Manchester leta 2019 je Rodri osrednja figura ekipe Pepa Guardiole. Z angleškim klubom je osvojil štiri naslove prvaka in ligo prvakov. Tudi v preteklosti se je že spogledoval z belim baletom, novembra 2024 je priznal, da je klic Reala vedno nekaj, kar v nogometu zahteva pozornost. 

Njegovo zadnje obdobje sicer ni bilo mirno. Septembra 2024 je utrpel hudo poškodbo kolena, zaradi katere je bil dolgo odsoten, v tej sezoni pa se je po vrnitvi znova ustalil v Cityjevi zasedbi.

Gospodarstvo  |  Novice
Posledice vojne

Val podražitev je že dosegel Slovenijo

Zaradi rasti cen energentov in prekinitev dobav z Bližnjega vzhoda se zvišujejo cene materialov in izdelkov, poročajo tudi o težavah v dobavnih verigah.
Nejc Gole 26. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kakšni bodo novi izzivi slovenske industrije?

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Trg kapitala

Bo aktiviranje denarja, ki je zdaj v bačnih depozitih, le uspelo?

Individualni naložbeni račun, ljudske obveznice in delnice Vzajemne spodbujajo prebivalstvo k prvim korakom na trgu kapitala.
Milka Bizovičar 25. 3. 2026 | 21:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Obratovalni zastoji

S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
Preberite več

Pep GuardiolaManchester CityReal Madridpremier leagueRodriŠpanijaAtletico Madrid

Šport  |  Kolesarstvo
EP v kolesarstvu

Kaj čaka Pogačarja na domačem EP? Trasa znana, cilj presenečenje

Čeprav uradnega komentarja krovne kolesarske organizacije pri nas še ni, je evropska zveza potrdila štart in cilj EP v Sloveniji. Krog pisan na kožo Pogačarju.
Nejc Grilc 26. 3. 2026 | 17:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Novo mesto

Spremenjena kolesarska ekipa v Novem mestu

Po odhodu Adrie Mobil se je novomeško kolesarstvo znašlo pred ogromnim izzivom. Zdaj jih bo vodila nova predsednica, ki je stopila v velike čevlje.
26. 3. 2026 | 16:51
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pred poleti v Planici se povečajo nevarnosti zlorab

Rig van den Broek, Mastercard: Trend pri kibernetskih grožnjah je zavajanje, ko napadalci prepričajo uporabnika, da sam izvede plačilo.
26. 3. 2026 | 16:49
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pomanjkanje bencina

Tržni inšpektorji: Petrol kljub povpraševanju dovažal manj goriva

V zadnjih 14 dneh je Petrol, kljub zadostnim zalogam in velikemu povpraševanju, nekaterim črpalkam dobavljal tudi za polovico ali celo dve tretjini manj.
26. 3. 2026 | 16:25
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vpisi

Razpisani magistrski in doktorski študijski programi

Razpisanih 259 magistrskih študijskih programov in 76 doktorskih študijskih programov.
26. 3. 2026 | 16:09
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
Preberite več
Razno
Vredno branja

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
Preberite več
Magazin  |  Avtomobilno
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
1. 3. 2026 | 10:13
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
Preberite več

