  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Točk ne prinaša posameznik, temveč ekipa

    Matjaž Kek na koncu zadovoljen z osvojeno točko, napovedal pa spremembe za tekmo v Baslu. Njegov švedski tekmec obrazložil, zakaj ni igral Alexander Isak.
    Izkušeni Matjaž Kek je napovedal zahtevne ter izenačene kvalifikacije, potrdilo o tem smo dobili že na tej prvi tekmi med Slovenijo in Švedsko v Stožicah. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Izkušeni Matjaž Kek je napovedal zahtevne ter izenačene kvalifikacije, potrdilo o tem smo dobili že na tej prvi tekmi med Slovenijo in Švedsko v Stožicah. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Siniša Uroševič
    5. 9. 2025 | 23:12
    5. 9. 2025 | 23:41
    3:35
    A+A-

    Razburljiv večer v Stožicah bo navzočim na razprodanih tribunah ostal še dolgo v spominu. Selektorja obeh izbranih vrst, slovenski Matjaž Kek ter švedski Jan Dahl Tomasson, pa morata misli že usmeriti k ponedeljku, ko našo izbrano vrsto čaka zelo zahtevna preizkušnja v Švici, Skandinavce pa vroče gostovanje na Kosovu.

    Matjaž Kek: Če gledam iz mojega zornega kota, moram povedati, da so bili Švedi v določenih prvinah boljši, mi pa bolj konkretni pri ustvarjanju priložnosti. Na koncu te ob golu za izenačenje mora zadovoljiti razplet tekme. Značaj igralcev, bojevitost in podpora polnih tribun so bili naši aduti v tem večeru. V polčasu ni bilo čudežnih besed. Samo realni smo morali igralcem prenesti, da zamujajo v določenih trenutkih in zato zaostanejo. Ko smo stopili bližje, smo bili v drugem polčasu nevarnejši, res pa je, da nam je pomagal tudi gol, ki smo ga zabili z dovolj sreče. Večkrat pa se je že pokazalo, da se naši nogometaši ne sprijaznijo, dokler vsega ne opravijo. Takoj ko smo bili bližje, smo imeli dve priložnosti. Nekateri naši igralci še niso na tej visoki ravni. Fantje zdaj razmišljajo, da smo zapravili možnost za zmago, toda napako je storil igralec, ki je dotlej igral briljantno, a to je nogomet. Tudi oni so storili napako. Smo pač v uvodnem obdobju sezone, ko niso vsi še v želenem tekmovalnem ritmu. Potrdilo pa se je, da točk ne prinaša posameznik, temveč ekipa. Najprej je treba videti, kako bo z regeneracijo, trenirali bomo tukaj in ne v Baslu, zato da bi kar najbolje izkoristili čas. Spremembe bodo, ker niso vsi v treh dneh sposobni odigrati dve tekmi na tako visoki ravni. Toda opravili bomo analizo, seveda tudi švicarske ekipe, ne nazadnje imamo 24 igralcev prav zato, da lahko izberemo tiste, ki so v najboljši formi."

    Oba selektorja sta se strinjala, da je bila tekma zelo dinamična s številnimi zanimivimi akcijami, kot je tale v izvedbi Benjamina Šeška. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Oba selektorja sta se strinjala, da je bila tekma zelo dinamična s številnimi zanimivimi akcijami, kot je tale v izvedbi Benjamina Šeška. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Jan Dahl Tomasson: »Tekma je imela različna obdobja in ko bi lahko vodili igro k zmagi, smo dobili poceni gol, lahko bi dobili Občutek je, da smo izgubili dve točki na koncu. Videli smo telesno zelo dobro tekmo z veliko teka. V uvodnem polčasu smo igrali odlično, se veliko gibali, igralci so opravili dobro delo, toda na koncu smo pač razočarani. Ko smo prejeli gol, se je marsikaj spremenilo. Tudi nogometaši so običajni in čustveni ljudje. Da smo dobili gol v zadnjih trenutkih, se pač zgodi v nogometu. Alexander Isak? Opravil je le tri treninge z ekipo, ni igral tekme tri mesece in zato ga nisem mogel poslati na igrišče, čeprav vem, da bi ga radi videli tako slovenski navijači kot tudi naši na tem štadionu v Ljubljani. Spremembe za tekmo na Kosovu zagotovo bodo, ne vem pa, kako bo glede njegovega nastopa, ker res dolgo ni igral.«

    Sorodni članki

    Photo
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Žan Vipotnik v 90. minuti zagotovil prvo točko

    Slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Stožicah po hudem boju proti Švedski igrala 2:2.
    Gorazd Nejedly 5. 9. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Spektakel

    V boju za Ameriko takoj na nož, v Ljubljani dovoljeni tudi triki

    Drevišnji spopad Slovenije in Švedske prvo dejanje na poti do mundiala v ZDA, Mehiki in Kanadi. Navijači upravičeno pričakujejo spektakel.
    Jernej Suhadolnik 5. 9. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Kako do mundiala 2026: nov format dodatnih kvalifikacij

    Pred slovensko reprezentanco hud boj v negotovi skupini. Na SP se je že uvrstilo 13 moštev, med njimi prvič doslej Uzbekistan z vidnim slovenskim deležem.
    Siniša Uroševič 2. 9. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Slovenska nogometna reprezentancakvalifikacije za mundial 2026Matjaž KekJon Dahl Tomasson

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Novinarska konferenca v Stožicah

    Točk ne prinaša posameznik, temveč ekipa

    Matjaž Kek na koncu zadovoljen z osvojeno točko, napovedal pa spremembe za tekmo v Baslu. Njegov švedski tekmec obrazložil, zakaj ni igral Alexander Isak.
    Siniša Uroševič 5. 9. 2025 | 23:12
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Poker na Bonifiki

    Slovenke postavile nov mejnik, štiri v finalu

    Janja Garnbret, Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš bodo v soboto v težavnosti lovile popolno slovensko zmagoslavje na tekmi svetovnega pokala.
    5. 9. 2025 | 23:02
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Hamilton drvi proti negativnemu rekordu, Ecclestone ga pošilja v pokoj

    Sedemkratnemu svetovnemu prvaku v formuli 1 letos ne gre po načrtih in željah. Ferrarijevi navijači so pred nedeljsko dirko v Monzi vse bolj nestrpni.
    Miha Šimnovec 5. 9. 2025 | 22:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Srbski študenti spet protestirajo, najbolj množično v Novem Sadu

    Študentje so današnje shode utemeljili s tem, da protestirajo proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti.
    5. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Nika Kovač: Ker danes ustvarjamo zgodovino

    Niki Kovač in Inštitutu 8.marec je uspelo v skupnost povezati podobno misleče ljudi v 27 državah EU – in zbrati milijon podpisov. Zdaj je na vrsti Evropa.
    Vesna Milek 5. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Hamilton drvi proti negativnemu rekordu, Ecclestone ga pošilja v pokoj

    Sedemkratnemu svetovnemu prvaku v formuli 1 letos ne gre po načrtih in željah. Ferrarijevi navijači so pred nedeljsko dirko v Monzi vse bolj nestrpni.
    Miha Šimnovec 5. 9. 2025 | 22:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Srbski študenti spet protestirajo, najbolj množično v Novem Sadu

    Študentje so današnje shode utemeljili s tem, da protestirajo proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti.
    5. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Nika Kovač: Ker danes ustvarjamo zgodovino

    Niki Kovač in Inštitutu 8.marec je uspelo v skupnost povezati podobno misleče ljudi v 27 državah EU – in zbrati milijon podpisov. Zdaj je na vrsti Evropa.
    Vesna Milek 5. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo