Razburljiv večer v Stožicah bo navzočim na razprodanih tribunah ostal še dolgo v spominu. Selektorja obeh izbranih vrst, slovenski Matjaž Kek ter švedski Jan Dahl Tomasson, pa morata misli že usmeriti k ponedeljku, ko našo izbrano vrsto čaka zelo zahtevna preizkušnja v Švici, Skandinavce pa vroče gostovanje na Kosovu.

Matjaž Kek: Če gledam iz mojega zornega kota, moram povedati, da so bili Švedi v določenih prvinah boljši, mi pa bolj konkretni pri ustvarjanju priložnosti. Na koncu te ob golu za izenačenje mora zadovoljiti razplet tekme. Značaj igralcev, bojevitost in podpora polnih tribun so bili naši aduti v tem večeru. V polčasu ni bilo čudežnih besed. Samo realni smo morali igralcem prenesti, da zamujajo v določenih trenutkih in zato zaostanejo. Ko smo stopili bližje, smo bili v drugem polčasu nevarnejši, res pa je, da nam je pomagal tudi gol, ki smo ga zabili z dovolj sreče. Večkrat pa se je že pokazalo, da se naši nogometaši ne sprijaznijo, dokler vsega ne opravijo. Takoj ko smo bili bližje, smo imeli dve priložnosti. Nekateri naši igralci še niso na tej visoki ravni. Fantje zdaj razmišljajo, da smo zapravili možnost za zmago, toda napako je storil igralec, ki je dotlej igral briljantno, a to je nogomet. Tudi oni so storili napako. Smo pač v uvodnem obdobju sezone, ko niso vsi še v želenem tekmovalnem ritmu. Potrdilo pa se je, da točk ne prinaša posameznik, temveč ekipa. Najprej je treba videti, kako bo z regeneracijo, trenirali bomo tukaj in ne v Baslu, zato da bi kar najbolje izkoristili čas. Spremembe bodo, ker niso vsi v treh dneh sposobni odigrati dve tekmi na tako visoki ravni. Toda opravili bomo analizo, seveda tudi švicarske ekipe, ne nazadnje imamo 24 igralcev prav zato, da lahko izberemo tiste, ki so v najboljši formi."

Oba selektorja sta se strinjala, da je bila tekma zelo dinamična s številnimi zanimivimi akcijami, kot je tale v izvedbi Benjamina Šeška. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Jan Dahl Tomasson: »Tekma je imela različna obdobja in ko bi lahko vodili igro k zmagi, smo dobili poceni gol, lahko bi dobili Občutek je, da smo izgubili dve točki na koncu. Videli smo telesno zelo dobro tekmo z veliko teka. V uvodnem polčasu smo igrali odlično, se veliko gibali, igralci so opravili dobro delo, toda na koncu smo pač razočarani. Ko smo prejeli gol, se je marsikaj spremenilo. Tudi nogometaši so običajni in čustveni ljudje. Da smo dobili gol v zadnjih trenutkih, se pač zgodi v nogometu. Alexander Isak? Opravil je le tri treninge z ekipo, ni igral tekme tri mesece in zato ga nisem mogel poslati na igrišče, čeprav vem, da bi ga radi videli tako slovenski navijači kot tudi naši na tem štadionu v Ljubljani. Spremembe za tekmo na Kosovu zagotovo bodo, ne vem pa, kako bo glede njegovega nastopa, ker res dolgo ni igral.«