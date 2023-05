Igralkam Mure None ženski finale

Nogometašice Mure None so zmagovalke ženskega pokalnega tekmovanja, potem ko so v finalu v Celju premagale branilca naslova Olimpijo s 3:1 (0:0).

Za Muro je v 56. minuti zadela Josilene De Jesus Matos, na 2:0 pa je povišala Kaja Korošec v 79. minuti. Takoj zatem je bila tekma začasno prekinjena zaradi hudega naliva s točo.

Ljubljančanke so v 88. minuti zmanjšale zaostanek, potem ko je s prostega strela zadela Manja Rogan. Toda že minuto pozneje so Prekmurke spet pobegnile za dva zadetka, uspešna je bila Živa Rakovec.

Za Prekmurke je to deseti naslov, Olimpija ostaja pri dveh. Prvakinje bodo za naslov ob pokalu prejele 20.000 evrov, poraženke v finalu pa 5000 evrov.

Dosedanje zmagovalke ženskega pokala

2022/23: Mura Nona

2021/22: Olimpija Ljubljana

2020/21: Olimpija Ljubljana

2019/20: tekmovanje je bilo prekinjeno

2018/19: Telemach GMT Beltinci

2017/18: Telemach GMT Beltinci

2016/17: Teleing Pomurje

2015/16: Teleing Pomurje

2014/15: Rudar Škale

2013/14: Teleing Pomurje

2012/13: Teleing Pomurje

2011/12: Teleing Pomurje

2010/11: Jevnica

2009/10: Krka

2008/09: Krka

2007/08: Krka

2006/07: Pomurje

2005/06: Krka

2004/05: Pomurje

2003/04: Krka

2002/03: Domžale

2001/02: Škale - Mila - Krško

2000/01: Škale

1994/95: Jarše