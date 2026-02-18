Kdaj gre za igranje z roko, kdaj za rdeči karton? Odgovarja Uefa

Za evropske sodnike ni zimskega spanca. Pred začetkom izločilnih bojev v moških klubskih tekmovanjih je vodja Uefinih sodnikov Roberto Rosetti – po tednu priprav z elito evropskimi sodniki – predstavil prerez stanja sredi sezone 2025/26. V ospredje je postavil zaščito igralcev, dosledno, a zadržano uporabo sistema VAR, boj proti simuliranju ter jasnejšo komunikacijo med sodniki in kapetani. Rosetti je o tem govoril z nekaterimi novinarji med nedavnim kongresom Uefe v Bruslju.

Rosetti je poudaril, da ostaja varnost nogometašev absolutna prioriteta Uefe. Sodniški oddelek je pod drobnogled vzel vse rdeče kartone zaradi grobe igre v tej sezoni in izluščil ponavljajoče se vzorce. Polovica izključitev zaradi nevarnih štartov se zgodi v območju tehničnih prostorov, kjer bližina klopi in čustvena napetost pogosto vplivata na ostrino dvobojev. Veliko tveganih posredovanj izhaja tudi iz izgube nadzora nad žogo, odbitih žog ter situacij 50–50, ko igralci instinktivno iztegnejo nogo in lahko ogrozijo tekmeca.

»Ostali bomo strogi, v ospredju zaščita igralcev«

»Ostali bomo strogi. V ospredju je vedno zaščita igralcev,« je bil jasen Rosetti. Sodniki morajo natančno presoditi naravo štarta, oceniti, ali je igralec res igral na žogo, in brez omahovanja sankcionirati pretirano silo ali štart z dvignjenim podplatom, ki pomeni resno tveganje za nasprotnika.

Posebno poglavje je namenil sistemu VAR (video sodnik). Po njegovih besedah je treba vedno znova poudariti osnovni namen tehnologije – popravljanje jasnih in očitnih napak. »VAR je izjemen pri objektivnih odločitvah, kot je prepovedani položaj. Pri subjektivnih presojah pa moramo biti previdni, saj pretirano seciranje minimalnih detajlov upočasnjuje igro,« je opozoril. Uefa želi zaščititi ritem tekme, zato naj do posredovanja pride le ob nedvoumni napaki glavnega sodnika.

Med najboljšimi sodniki v Evropi je tudi Rade Obrenović. FOTO: Pedro Rocha/Reuters

V več kot tisoč tekmah na sezono že deluje VAR, kar predstavlja velik logistični in tehnološki izziv. Zaradi večje preglednosti je Uefa na svoji spletni strani v okviru lige prvakov uvedla posebno rubriko s tehničnimi pojasnili sodniških odločitev, namenjeno javnosti in medijem.

Simuliranje ostaja težava

Naraščajoč problem ostaja simuliranje. Rosetti priznava, da je v realnem času izjemno težko ločiti med dejanskim prekrškom in pretirano reakcijo ob minimalnem stiku. »Kar vidimo na televiziji, ni vedno to, kar vidi sodnik na igrišču,« je spomnil in opozoril na vpliv kota snemanja, razdalje in hitrosti akcije. Sporočilo sodnikom je jasno: ostati pozoren, a pravičen.

Pozitivne učinke po njegovem mnenju prinaša tudi protokol komunikacije med kapetanom in sodnikom, uveden pred evropskim prvenstvom 2024 v Nemčiji. Le kapetan lahko zahteva dodatno pojasnilo o ključnih odločitvah, denimo po ogledu posnetka zaradi enajstmetrovke ali prepovedanega položaja. Cilj je preprečiti obleganje sodnika in okrepiti kulturo spoštovanja.

Slavko Vinčić je član elitne skupine Uefinih sodnikov. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Pri igri z roko ostajajo v veljavi jasna merila: sodnik mora presoditi namen igralca, položaj rok glede na telo ter morebitni stik po predhodnem dvoboju, ko je odboj lahko neizogiben. Rosetti je ob tem poudaril potrebo po enotnem »tehničnem jeziku« evropskih sodnikov, saj različne interpretacije med domačimi ligami povzročajo zmedo ob prehodih klubov v evropska tekmovanja. Zato je sodniški oddelek v stalnem dialogu z nacionalnimi zvezami, da bi zagotovil čim bolj poenoteno prakso.

Priznanja za najboljše sodnice in sodnike

Predstavitev je sovpadla tudi z napovedjo novih sodniških priznanj pod okriljem Uefe. Najboljše sodnike in sodnice bo izbral sodniški odbor, o končnih nagrajencih pa bodo odločali predsedniki nacionalnih sodniških komisij. Nagrade bodo podelili na kongresu Uefe in bodo zajele dosežke iz druge polovice prejšnje ter prve polovice aktualne sezone. »Želimo podpreti sodniški poklic in izpostaviti, kako zahtevno je to delo,« je poudaril Rosetti.

Spodbudne so tudi številke kampanje Be a Referee!, ki jo Uefa izvaja z nacionalnimi zvezami. V Evropi je danes več kot 300.000 registriranih sodnikov, skoraj 49.000 več kot pred dvema letoma – podatek, ki kaže, da sodniška baza kljub pritiskom in zahtevnosti poklica ostaja v porastu.