  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Kdaj gre za igranje z roko, kdaj za rdeči karton? Odgovarja Uefa

Roberto Rosetti je postavil v ospredje zaščito igralcev, dosledno, toda zadržano uporabo VAR, boj proti simuliranju ter komunikacijo med sodniki in kapetani.
Vlado Šajn in Roberto Rosetti sodelujeta v Uefini sodniški komisiji, ki jo vodi nekdaj uspešni italijanski sodnik. FOTO: Uefa
Galerija
Vlado Šajn in Roberto Rosetti sodelujeta v Uefini sodniški komisiji, ki jo vodi nekdaj uspešni italijanski sodnik. FOTO: Uefa
Jernej Suhadolnik
18. 2. 2026 | 13:50
18. 2. 2026 | 13:50
A+A-

Za evropske sodnike ni zimskega spanca. Pred začetkom izločilnih bojev v moških klubskih tekmovanjih je vodja Uefinih sodnikov Roberto Rosetti – po tednu priprav z elito evropskimi sodniki – predstavil prerez stanja sredi sezone 2025/26. V ospredje je postavil zaščito igralcev, dosledno, a zadržano uporabo sistema VAR, boj proti simuliranju ter jasnejšo komunikacijo med sodniki in kapetani. Rosetti je o tem govoril z nekaterimi novinarji med nedavnim kongresom Uefe v Bruslju.

image_alt
Uefa zrušila nov rekord, kaj pravi Aleksander Čeferin?

Rosetti je poudaril, da ostaja varnost nogometašev absolutna prioriteta Uefe. Sodniški oddelek je pod drobnogled vzel vse rdeče kartone zaradi grobe igre v tej sezoni in izluščil ponavljajoče se vzorce. Polovica izključitev zaradi nevarnih štartov se zgodi v območju tehničnih prostorov, kjer bližina klopi in čustvena napetost pogosto vplivata na ostrino dvobojev. Veliko tveganih posredovanj izhaja tudi iz izgube nadzora nad žogo, odbitih žog ter situacij 50–50, ko igralci instinktivno iztegnejo nogo in lahko ogrozijo tekmeca.

»Ostali bomo strogi, v ospredju zaščita igralcev«

»Ostali bomo strogi. V ospredju je vedno zaščita igralcev,« je bil jasen Rosetti. Sodniki morajo natančno presoditi naravo štarta, oceniti, ali je igralec res igral na žogo, in brez omahovanja sankcionirati pretirano silo ali štart z dvignjenim podplatom, ki pomeni resno tveganje za nasprotnika.

image_alt
Cesar obiskal Oblaka, Šeška in Bijola: Naš cilj je znan

Posebno poglavje je namenil sistemu VAR (video sodnik). Po njegovih besedah je treba vedno znova poudariti osnovni namen tehnologije – popravljanje jasnih in očitnih napak. »VAR je izjemen pri objektivnih odločitvah, kot je prepovedani položaj. Pri subjektivnih presojah pa moramo biti previdni, saj pretirano seciranje minimalnih detajlov upočasnjuje igro,« je opozoril. Uefa želi zaščititi ritem tekme, zato naj do posredovanja pride le ob nedvoumni napaki glavnega sodnika.

Med najboljšimi sodniki v Evropi je tudi Rade Obrenović. FOTO: Pedro Rocha/Reuters
Med najboljšimi sodniki v Evropi je tudi Rade Obrenović. FOTO: Pedro Rocha/Reuters

V več kot tisoč tekmah na sezono že deluje VAR, kar predstavlja velik logistični in tehnološki izziv. Zaradi večje preglednosti je Uefa na svoji spletni strani v okviru lige prvakov uvedla posebno rubriko s tehničnimi pojasnili sodniških odločitev, namenjeno javnosti in medijem.

Simuliranje ostaja težava

Naraščajoč problem ostaja simuliranje. Rosetti priznava, da je v realnem času izjemno težko ločiti med dejanskim prekrškom in pretirano reakcijo ob minimalnem stiku. »Kar vidimo na televiziji, ni vedno to, kar vidi sodnik na igrišču,« je spomnil in opozoril na vpliv kota snemanja, razdalje in hitrosti akcije. Sporočilo sodnikom je jasno: ostati pozoren, a pravičen.

image_alt
Vinicius Junior: Rekel mi je, da sem opica. Rasisti so strahopetci!

Pozitivne učinke po njegovem mnenju prinaša tudi protokol komunikacije med kapetanom in sodnikom, uveden pred evropskim prvenstvom 2024 v Nemčiji. Le kapetan lahko zahteva dodatno pojasnilo o ključnih odločitvah, denimo po ogledu posnetka zaradi enajstmetrovke ali prepovedanega položaja. Cilj je preprečiti obleganje sodnika in okrepiti kulturo spoštovanja.

Slavko Vinčić je član elitne skupine Uefinih sodnikov. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
Slavko Vinčić je član elitne skupine Uefinih sodnikov. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Pri igri z roko ostajajo v veljavi jasna merila: sodnik mora presoditi namen igralca, položaj rok glede na telo ter morebitni stik po predhodnem dvoboju, ko je odboj lahko neizogiben. Rosetti je ob tem poudaril potrebo po enotnem »tehničnem jeziku« evropskih sodnikov, saj različne interpretacije med domačimi ligami povzročajo zmedo ob prehodih klubov v evropska tekmovanja. Zato je sodniški oddelek v stalnem dialogu z nacionalnimi zvezami, da bi zagotovil čim bolj poenoteno prakso.

Priznanja za najboljše sodnice in sodnike

Predstavitev je sovpadla tudi z napovedjo novih sodniških priznanj pod okriljem Uefe. Najboljše sodnike in sodnice bo izbral sodniški odbor, o končnih nagrajencih pa bodo odločali predsedniki nacionalnih sodniških komisij. Nagrade bodo podelili na kongresu Uefe in bodo zajele dosežke iz druge polovice prejšnje ter prve polovice aktualne sezone. »Želimo podpreti sodniški poklic in izpostaviti, kako zahtevno je to delo,« je poudaril Rosetti.

image_alt
Benjamin Šeško vsak dan meditira, raje od družabnih omrežij ima knjige

Spodbudne so tudi številke kampanje Be a Referee!, ki jo Uefa izvaja z nacionalnimi zvezami. V Evropi je danes več kot 300.000 registriranih sodnikov, skoraj 49.000 več kot pred dvema letoma – podatek, ki kaže, da sodniška baza kljub pritiskom in zahtevnosti poklica ostaja v porastu.

Premium
Novice  |  Slovenija
Neprivedbe na sodišče

Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Potovanja
Lastovo

V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
18. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Bolezen čikungunja

Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki ugotavljajo, da se danes tigrasti komarji v južni Evropi pojavljajo že vse leto.
18. 2. 2026 | 07:39
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 20:19
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

UefaRoberto Rosettinogometni sodnikiVARofsajd

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Kitajska

V mestu na Kitajskem eksplozija v trgovini s pirotehniko terjala 12 življenj

V nedeljo je v podobni eksploziji v provinci Jiangsu na vzhodu Kitajske umrlo osem ljudi, dva sta bila ranjena.
18. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Sodniki

Kdaj gre za igranje z roko, kdaj za rdeči karton? Odgovarja Uefa

Roberto Rosetti je postavil v ospredje zaščito igralcev, dosledno, toda zadržano uporabo VAR, boj proti simuliranju ter komunikacijo med sodniki in kapetani.
Jernej Suhadolnik 18. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Hudodelska združba

Kriminalisti zasegli 60 tisoč tablet, ampul in vial ter pridržali 11 osumljencev

Ker kriminalistična preiskava še ni končana, bi se količina zaseženih snovi lahko še povečala.
18. 2. 2026 | 13:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Incidente v Lizboni že obravnava inšpektor Uefe

Krovne nogometne hiše, predvsem Uefa in Fifa, imajo ničelno stopnjo tolerance do vseh oblik rasizma in drugih nestrpnosti.
18. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Levica in Vesna vložili skupno kandidatno listo

Stranki bosta na letošnjih državnozborskih volitvah nastopili skupaj.
18. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Hudodelska združba

Kriminalisti zasegli 60 tisoč tablet, ampul in vial ter pridržali 11 osumljencev

Ker kriminalistična preiskava še ni končana, bi se količina zaseženih snovi lahko še povečala.
18. 2. 2026 | 13:29
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Incidente v Lizboni že obravnava inšpektor Uefe

Krovne nogometne hiše, predvsem Uefa in Fifa, imajo ničelno stopnjo tolerance do vseh oblik rasizma in drugih nestrpnosti.
18. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Levica in Vesna vložili skupno kandidatno listo

Stranki bosta na letošnjih državnozborskih volitvah nastopili skupaj.
18. 2. 2026 | 13:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Ali sta lahko pametni telefon in pametna ura poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo stoji za ledenimi zmaji? (video)

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Tehnologije dvojne rabe: priložnost, ki slovenskim podjetjem odpira nove trge

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:40
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo