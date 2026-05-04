Iker Casillas pred clasicom, boljši smo celo v špalirjih

Tudi legendarni vratar madridskega Reala Iker Casillas ni prav veliki oboževalec zdajšnjega Reala. Šest dni pred clasicom na Camp Nou je s svojim odzivom na družbenem omrežju na članek objalvljen v katalonskem športnem dnevniku El Mundo Deportivo, v katerem je bila tema tradicija »špalirjev« (pasillo) med večnima tekmecema, prilil gorivo na ogenj.

Katalonski časnik je izpostavil, da so v zadnjih desetletjih nogometaši obeh klubov ob vnaprej odločenem prvenstvu tekmecu pripravili tri špalirje; dvakrat so Madridčani pozdravili Barcelono, enkrat pa so se v tej vlogi znašli Katalonci.

V odsotnosti Kyliana Mbappeja je Vinicius Junior drug, boljši igralec. FOTO: Josep Lago/AFP

Nekdanja dolgoletna številka ena madridskega Reala in španske reprezentance je na Instagramu sarkastično pripomnil: »Še vedno smo boljši, celo v tem.« Zbadljivka 44-letnega Casillasa je imela močna odmev in je zajela širok krog nogometnih navijačev, saj ima sloviti vratar kar devet milijonov sledilcev.

Real je v nedeljo zvečer prav v Barceloni preložil šampiosnko slavje velikih tekmece, saj je z 2:0 premagal Espanyol. Oba gola je dosegel Vinicius Junior, ki v odsotnosti najboljšega strelca prvesntva Kyliana Mbappeja kaže veliko boljše igre

Barceloni za potrditev 29. šampionske zvezdice na Cam Nou zadostuje že neodločen izid.