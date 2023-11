Ilian Iliev je novi selektor bolgarskih nogometašev

Bolgarska nogometna zveza je potrdila, da je Ilian Iliev novi selektor članske izbrane vrste. Na tem mestu je 55-letni domači strateg nasledil Srba Mladena Krstajića, ki so ga v vodstvu zveze zaradi slabih rezultatov odpustili prejšnji teden.

Mandat so domačemu trenerju zaupali po seji predsedstva, podprl ga je tudi predsednik zveze Borislav Mihajlov. Do konca sezone 2023/24 bo sicer še ostal tudi trener prvoligaša Černo more iz Varne, potem pa se bo posvetil samo selektorskemu delu. Njegovi prvi tekmi na novem delovnem mestu bosta kvalifikacijski proti Madžarski in Srbiji 16. in 19. novembra.

»Ponudbo sem sprejel, ker verjamem, da lahko igralci pokažejo pravi obraz. Želim, da so bolj samozavestni, ko pridejo na igrišče,« je za spletno stran zveze dejal novi selektor.

Kot igralec je za Bolgarijo zbral 35 nastopov v 90. letih prejšnjega stoletja, dosegel je tudi tri gole. Kot trener pa je vodil domače klube Beroe, Levski, Lokomotiv Plovdiv, Vereja in Černo more, na tujem pa Interclube Luanda v Angoli.

Prejšnji selektor je ostal brez službe, potem ko so Bolgari v kvalifikacijah za EP 2024 oktobra izgubili dve tekmi, v svoji skupini pa so zadnji z vsega dvema točkama.