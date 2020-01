Iličećeve mojstrovine zasenčil le Ronaldov trojček (VIDEO)

Ljubljana

Cristiano Ronaldo je na seznam strelskih podvigov dodal še manjkajoči trojček v italijanskem prvenstvu. FOTO: AFP



Ronaldov 36. trojček

Zlatan Ibrahimović se je vrnil, Milan pa tudi leto 2020 ni začel obetavno. FOTO: AFP

je v italijanskem nogometnem prvenstvu novo leto nadaljeval tako kot je končal starega: z imenitno igro in dvema goloma. V današnji tekmi 18. kola je Atalanta s 5:0 premagala Parmo, četrti in peti gol pa je dosegel slovenski zvezdnik.Še posebej spektakularen je bil njegov prvi, ki ga je dosegel iz voleja z 11 m (od 2:50 minute naprej). Pri drugem je v malonogometnem slogu opravil z branilci Parme. Kranjčan je v zadnjem obdobju v zares izjemni formi. V zadnjem dejanju dejanje minulega leta si je privoščil veliki Milan, ki mu je pri pri zmagi s 5:0 prav tako zabil dva gola.V tej sezoni je 31-letni Iličić zabil že devet golov in ga od najboljšega izkupička v serie A, 13 golov v sezoni 2015/16 pri Fiorentini, ločijo le še štirje goli. Iličić se bliža tudi velikemu mejniku, stotim golom v serie A. Doslej je v serie A dosegel v 227 tekmah kar 81 golov in zbral še 45 asistenc.Prvo letošnjo kolo (18.) v Italiji sta zaznamovalain. Portugalec je Cagliariju (4:0) zabil tri gole in se še utrdil na vrhu igralcev z največ »hat-tricki« v najmočnejših ligah. Od leta 2008 je zabil že 36 trojčkov, dva več kot. V tej sezoni je zabil 13 golov. Povratnik med najboljše na Apeninskem polotoku, Ibrahimović, je na San Siro privabil 58.752 privržencev Milana, ki pa znova niso bili zadovoljni. Rdeče-črni proti Sampdorii niso bili sposobni zabiti gola. Tudi 38-letni Šved, ki se je v Italijo vrnil po letu 2012, ni čaral. V igro je vstopil v 55. minuti.Zadnja tekma je v Neaplju, kjer se merita Napoli in Inter.– Atalanata : Parma 5:0 (Gomez, Freuler, Gosens, Iličić 2), Juventus : Cagliari (je bil na rezervni klopi) 4:0 (Ronaldo 3, Higuain), Milan : Sampdoria 0:0, Bologna : Fiorentina 1:1 (Orsolini; Benassi), Lecce (ni bil v postavi) : Udinese 0:1 (De Paul), Brescia : Lazio 1:2 (Balotelli; Immobile 2), Spal (je igral vso tekmo) : Verona 0:2 (Pazzini, Stepinski), Genoa : Sassuolo 2:1 (Criscito, Pandev; Obiang), Roma : Torino 0:2 (Belotti 2), Napoli : Inter;Juventus 45, Inter 42, Lazio 39, Roma 35, Atalanta 34, Cagliari 29.