Iličić: En igralec ni prav nič brez ekipe (VIDEO)

Ljubljana – Slovenski nogometni asje po sijajni predstavi, ki jo je prikazal proti igralcem Valencie, obžaloval, da so igrali pred praznimi tribunami. »Na igrišču smo izjemno uživali in si prizadevali zadovoljiti tiste, ki so nas doma gledali prek televizijskih zaslonov,« je povedal 32-letni Kranjčan, ki je s štirimi goli pravzaprav sam potopil Valencio in popeljal Atalanto popeljal v četrtfinale lige prvakov, v katerem bo nastopila sploh prvič.Na vprašanje, kje so meje moštva iz Bergama, je odvrnil, da je že po tekmi v Milanu dejal, da Atalanta ni več nikakršno presenečenje. »Želimo si nadaljevati v takšnem slogu. Uspevajo nam velike stvari. Naš cilj je pokazati, da si zaslužimo biti tam, kjer smo zdaj. Toda želimo se še izboljšati in predvsem uživati, kar je najpomembneje. Ni lahko priti na takšno raven, za to so potrebna leta,« je poudaril Iličić in pribil, da v moštvu (še) ne razmišljajo o naslednjih tekmecih.Kakor je zaupal, se nikoli ne pripravlja posebej za branilce, ki mu stojijo nasproti. Bolj kot posamična priznanja pa so mu pri srcu moštvena. »Tokrat sem bil resda jaz tisti, ki je zabijal gole, toda zame je veliko pomembneje, da zmagujem z moštvom. En igralec ni prav nič brez ekipe,« je po izjemnem večeru še povedal »Jojo«.