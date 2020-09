Iličić naj bi se jutri vrnil v Bergamo

Ljubljana – Če gre verjeti poročanju italijanskega športnega časnika Gazzetta dello Sport, se slovenski nogometni as Josip Iličić jutri vrača v Bergamo. V nogometnem klubu Atalanta ga že nestrpno pričakujejo in upajo, da bo postopoma znova napredoval do ravni iz prejšnje sezone.



Pri omenjenem dnevniku pišejo, da se Iličić po več težkih tednih vrača »domov«. Če ga v Bergamu še ne bo jutri, pa se bo zagotovo vrnil v prvi polovici prihajajočega tedna. Vrnitve 32-letnega slovenskega reprezentanta se že zelo veselijo, saj so po besedah italijanskega časnika pogrešali njegove vragolije ob koncu italijanskega prvenstva in nato v zgodovinski prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov, v kateri so nesrečno z 1:2 izgubili s francoskim moštvom Paris Saint-Germain.



Dokler je igral, je bil Iličić v sezoni 2019/20 eden ključnih mož zasedbe trenerja Gian Piera Gasperinija, v vseh tekmovanjih je dosegel 21 golov in devet podaj v 2233 minutah, ki jih je prebil na zelenicah. »Jojo« je nazadnje za Atalanto igral 11. julija na tekmi proti Juventusu (2:2), nakar je zaradi domnevnih psihičnih težav odpotoval v Slovenijo.



Tako kot so kolegi iz slovenske reprezentance pred četrtkovo tekmo z Grčijo v ligi narodov pozirali z Iličićevim dresom in mu sporočili spodbudne besede, ga tudi v Bergamu pričakujejo z odprtimi rokami, še piše Gazzetta dello Sport.