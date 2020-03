Iličić, Oblak in Šporar se bodo preselili v Koper

Slovenska nogometna reprezentanca bo prijateljsko tekmo z Albanijo 30. marca igrala v Kopru in ne v Vidmu, kot je bilo sprva načrtovano, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije. NZS je sporočila, da bo ekipa, v kateri so tudi Jan Oblak, Josip Iličić, Andraž Šporar in drugi igralci, pripravljalno tekmo z Albanijo odigrala 30. marca ob 20.45 v Kopru in ne v Vidmu, vzrok pa so izredne zdravstvene razmere v sosednji Italiji.



Tri dni pred tekmo z Albanijo v Kopru, 27. marca, se bo slovenska nogometna reprezentanca, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, v ljubljanskih Stožicah pomerila še s Turčijo, dvoboj je načrtovan za 20.45. Oba obračuna zaenkrat zaradi novega koronavirusa nista vprašljiva, morebitne novosti pa bodo pravočasno sporočili, so še dodali na zvezi.