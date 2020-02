Iličić po visoki zmagi: Nič več nismo presenečenje lige prvakov

»Dobro smo jih proučili, to je bilo ključno«

Josip Iličić je takole proslavil mojstrsko doseženi gol za rezultat 2:0. FOTO: Reuters



Valencia? Najprej sledijo Sassuolo, Lecce in Lazio!

Iličić zabil svoj prvi gol v ligi prvakov

Josip Iličić v tej sezoni zares igra odlično. V 27 tekmah je zbral 16 golov in 6 podaj za gol. To statistiko je ustvaril v italijanskem prvenstvu (14+5), italijanskem pokalu (1+0) in v ligi prvakov (1+1). V 1890 odigranih minutah v majici Atalante je torej zrežiral 22 golov oziroma gol na vsakih 86 minut, torej več kot gol na tekmo.

Iličić je dodal, da se morajo vsi skupaj najprej spočiti, saj da niso opravili še ničesar in želijo igrati v ligi prvakov, dokler bo možno ... FOTO: AFP

Visoka zmaga Atalante nad Valencio je odmevala po vsej Evropi. Najmočneje seveda v Italiji, kjer je moral »pojasniti« odlično igro črno-modrih proti Špancem tudi eden od glavnih akterjev sinočnjega večera. Kranjčan je zabil mojstrski gol in večkrat spravil v imenitno priložnost tudi soigralce, na koncu pa bil med najbolj zaslužnimi za to, da bo10. marca v povratni tekmi osmine finala lige prvakov v Valencii branila prednost s 4:1.»Na tekmo smo se pripravljali kot na vsako drugo, predvsem v prvem polčasu smo igrali odlično in nismo prejeli gola. Nato smo prejeli gol, toda moramo priznati, da si jevendarle ustvarila dovolj priložnosti za to.niso tako slabi, kot bi se morda komu zdelo. Spravili smo jih v težave, ker smo mi igrali tako dobro,« je ocenil »Jojo« in dodal: »Nismo več presenečenje lige prvakov. Na povratni tekmi pričakujem povsem drugačen potek igre. Tam sem igral dve prijateljski tekmi in vem, kako glasno vzdušje pripravijo navijači in prav to lahko ponese igralce Valencie, zato moramo ostati osredotočeni na svoje naloge.«Iličić bi lahko zabil še kakšen gol ob tistemu iz prvega polčasa z 20 metrov. »V drugem polčasu sem imel na nogi tudi t. i. lahek gol, toda ni se mi izšlo.« Kot je izpostavil Iličić, je bila ključna za zmago Atalante vrhunska taktična priprava na tekmo. »Trenerje dobro proučil odlike in slabosti Špancev. Vedeli smo, da njihovi branilci ne zapuščajo prostora, zato sva imela sspecifični nalogi. Dokler Španci tega niso ugotovili, smo jih res pošteno stisnili in bi lahko zabili še kakšen gol.«Iličić je dodal, da se morajo vsi skupaj najprej spočiti, saj da niso opravili še ničesar in želijo igrati v ligi prvakov, dokler bo možno ... »Nato bomo začeli razmišljati o tekmi s, sleditainin šele nato povratna tekma v Valencii. Igramo na dveh pomembnih frontah, moramo ostati zbrani,« je prepričan 32-letnik, ki se ni pozabil zahvaliti niti vratarju, ki je reševal soigralce v trenutkih, ko so si Španci priigrali več lepih priložnosti za (še kakšen) gol.