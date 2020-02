Iličić v istem položaju kot Messi in Mbappe

Družina skupno izhodišče Iličića in Immobileja

Najboljši strelci v Evropi. FOTO: Delo



Naslov prvaka bi jim prinesel dodatnih 30 milijonov evrov

Ciro Immobile je neprizanesljiv do italijanskih vratarjev. FOTO: Reuters

Lazio bi se z morebitno zmago v današnji zaostali tekmi italijanskega prvenstva približal Juventusu zgolj na dve točki zaostanka in »čez noč« postal najresnejši izzivalec absolutnega favorita serie A, ki kraljuje Apeninom vse od leta 2012. Prvo ime rimskega kluba je, ki nezadržno maršira proti naslovu strelskega kralja stare celine.Juventus 54, Lazio 52, Inter 51 – to bi bil vrstni red v serie A, če bi drevi na olimpijskem štadionu padla Verona. Gostje sodijo med najboljše na »škornju«, ujeli so odlično formo, toda Lazio v primerjavi z njimi vendarle predstavlja drugo razsežnost. Več golov od kluba, ki v Rimu ne dosega priljubljenosti Rome, je v tej sezoni zabila le Atalanta z(59:52). Ni torej čudno, da kotirata pri vrhu lestvice strelcev oba: Iličić je zbral 14 golov v črno-modri majici Atalante, Immobile kar 11 več v nebeško-modri opravi Lazia.Tako Jojo kot Ciro sta ujela najboljša leta za slehernega nogometaša, in sicer na podoben način. Kranjčan, ki je prejšnji teden dopolnil 32 let, je zablestel v polnem sijaju, ko si je ustvaril družino in jo obogatil s hčerkamain, dve leti mlajši napadalec iz Kampanije je ozaljšal poroko že s tremi potomci. Immobile ne »vodi« le v velikosti družine, še bolj učinkovit je na igrišču. V Laziu je našel mir pod vodstvom trenerja Simoneja Inzaghija – brata nekoč še slavnejšega strelca Pippa Inzaghija –, gole zabija z vseh položajev. Res je natančno izvedel kar 9 enajstmetrovk, deset golov pa je zabil z desno nogo, štiri z levo in dva z glavo. S 25 doseženimi goli ne beži leu in Iličiću v italijanskem prvenstvu, pač pa tudi drugim na stari celini. Ta čas zaostajajo za napadalcem Lazia tudi najslavnejši nogometaši na svetu, kakršni so rojeni strelciin(glej tabelo). Zlati čevelj, to je individualna nagrada za najboljšega strelca v Evropi (goli v LP in EL ne štejejo), se nasmiha prav Immobileju. Še največja gneča vlada tik pod vrhom, kjer skupaj kotirajo najboljši slovenski nogometaš Josip Iličić ter več slovitih asov, kakršni so Messi,inOb tem bo Lazio le težko prestavil v nižjo prestavo, saj ima med vsemi, ki se potegujejo za naslov prvaka, navidez najlažji delovni urnik. Nehote je izpadel iz evropske lige, nedavno se je poslovil tudi od italijanskega pokala, zato se bojuje le na eni fronti. Za nameček mu je prizanesel tudi razpored tekem v serie A – igral bo po eno res zahtevno tekmo mesečno: naslednji konec tedna bo gostil Inter, 7. marca bo obiskal Atalanto, 26. aprila Juventus, 24. maja pa še Neapelj, domače mesto Cira Immobileja.Kdo ve, kdaj bo imel rimski klub lepšo priložnost za svoj tretji naslov prvaka po prvih v letih 1974 in 2000 ... To je začutil trener Inzaghi, to čuti prvi topničar Immobile; oba sta prvič v tej sezoni odkrito napovedala boj za »scudetto«. Svoje je opravil tudi predsednik: nogometašem je prav pred drevišnjo (20.45) tekmo z Verono obljubil dodatnih 30 milijonov € nagrade za naslov državnega prvaka.