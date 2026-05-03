Iličićeva mojstrovina za tri točke

Nogometaši Kopra so v 33. kolu domačega nogometnega prvenstva v gosteh premagali Muro z 1:0 (1:0) in tako z 18. zmago v sezoni storili še en velik korak h končnemu drugemu mestu. Z enakim številom odigranih tekem imajo zdaj pet točk naskoka pred Bravom, Maribor pa zaostaja 11 točk.

Koper je bil ob začetku bolj kot ne nenevaren, nato pa je po enem od redkih izletov v osrčje kazenskega prostora domačih s prefinjenim strelom preko vratarja v 25. minuti z leve strani mojstrsko zadel Josip Iličić.

Mura je odgovorila pet minut kasneje, potem ko je Alena Korošca z lepo podajo našel Nino Kouter, a si jo je Korošec slabše ustavil, nato pa zdrsel v vratarja Metoda Jurharja, zaradi česar je bil kasnejši zadetek razveljavljen.

V drugem polčasu pravega razburjenja sprva ni bilo, je pa po polovici drugega dela nase opozoril Leo Rimac, ki je prejel podajo v kazenskem prostoru, lepo preigral svojega čuvaja, vendar je nato njegov strel ubranil Žiga Fermišek.

Domači so resda poskušali narekovati ritem, toda veliko priložnosti si do zadnjih minut niso priigrali. Nato pa je v 88. minuti iz ogromne oddaljenosti poskusil Kristjan Trdin in skorajda s 30 m presenetil Jurharja v koprskih vratih. Nekaj trenutkov kasneje je bil malce bližje vratom branilec Matija Boben, a žogo poslal daleč čez gol. Rezervist Niko Kasalo je v sodnikovem dodatku po prodoru najprej poskusil po tleh, vendar je streljal naravnost v gostujočega vratarja..

1. SNL, 33. kolo

Mura – Koper 0:1 (Iličić, 25.)

Olimpija – Primorje 3:0 (Kojić 2., Mitrovski 63., Ofori 82.)

Celje – Bravo 2:3 (Kvesić 64., Požeg 69.; Bristrić 11., 24., Štravs 30.)

Radomlje – Maribor 17.30