Iličićeva predstava v Beneventu za čisto desetico

7



Josip Iličić je na zadnjih petih prvenstvenih tekmah sodeloval pri 7 zadetkih Atalante (2 gola, 5 asistenc).

Italijansko prvenstvo, 17. kolo

Standings provided by SofaScore LiveScore

Schalke se je izognil negativnemu rekordu

Matthew Hoppe je rešil Schalke in postal najmlajši nogometaš v bundesligi s hat-trickom. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Standings provided by SofaScore LiveScore

Trije goli En Nesyrija

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši Atalante so v 17. kolu italijanskega prvenstva visoko zmagali na gostovanju v Beneventu (4:1), kjer je bil najboljši igralec na zeleniciSlovenski reprezentant je bil udeležen pri treh zadetkih svojega moštva, v svojo statistiko je vpisal gol in asistenco, obenem pa zadel tudi vratnico. Statistični portal WhoScored mu je zato dal popolno oceno 10.Josip Iličić je v 30. minuti povedel Atalanto v vodstvo, potem ko je uspešno preigraval na desni strani, prodrl proti sredini in žogo poslal v bližnji kot. Dvanajst minut kasneje je bil blizu drugemu golu, vendar je njegov poskus ustavila vratnica.Domači so izenačili v 50. minuti z golom, Atalanta pa je odgovorila 19 minut kasneje, ko je Iličić sprožil z desne strani, vratar je njegov strel še ubranil, odbito žogo pa je v gol potisnilRazigrani Jojo je zgolj dve minuti zatem vpisal še asistenco, z desne strani je natančno podal pred gol, kjer je z glavo zadelOdlično predstavo gostov je v 86. minuti s četrtim golom zaokrožilBenevento - Atalanta 1:4 (Sau 50.; Iličić 30., Toloi 69., Zapata 71., Muriel 86.)Iličić je za Atalanto igral do 87. minuteV bundesligi so po sinočnjem porazu vodilnega na razpredelnici Bayerna na gostovanju pri Borussii iz Mönchengladbacha danes nadaljevali s tekmami 15. kola. Izidi: Union Berlin - Wolfsburg 2:2, Bayer Leverkusen - Werder 1:1, Schalke - Hoffenheim 4:0, Mainz - Eintracht 0:2, Freiburg - Köln 5:0. Schalke je po 30 tekmah le zmagal, s tem se je izognil izenačenju rekorda Tasmanie Berlin iz leta 1966 po številu zaporednih tekem brez zmage, rekordni niz je tako še vedno 31.Moštvo iz Gelsenkirchna je tudi z zadnjega mesta na razpredelnici napredovalo na predzadnjega, saj je prehitelo Mainz. Tri gole za Schalke je dosegel 19-letni Američan, postal je najmlajši igralec v nemški ligi s hat-trickom - prvi takšen po dolgih šestih letih, nazadnje je tri gole na eni tekmi dosegeldecembra 2014. Ob 18.30 bo derbi med drugouvrščenim Leipzigomin peto Borussio Dortmund. Vzhodni Nemci bi z zmago zavzeli mesto povsem na vrhu lestvice.V Španiji je na vrsti 18. kolo. Zaradi snežnega meteža v Madridu so preložili dvoboj med vodilnim Atleticom Jana Oblaka in Athletic Bilbaom. Sevilla je premagala Real Sociedad s 3:2 (vse tri gole za gostitelje je zabil Maročan), danes ob 18.30 igrata Granada in Barcelona, dve uri in pol kasneje Osasuna in Real Madrid