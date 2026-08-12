Ilidžali ponuja deset milijonov, za Vipotnika jih zahtevajo dvajset

Bitka za podpis slovenskega napadalca Žana Vipotnika se je zaostrila. Konjičan je v lanski sezoni blestel za Swansea in je s 23 zadetki postal najboljši strelec championshipa, v poletnem prestopnem roku pa si ga v svoje vrste želijo pripeljati francoski, španski in portugalski klubi, poroča The Athletic. Zanj se zanima tudi angleški prvoligaš Hull City.

Tigri so ta teden Swanseaju poslali ponudbo v vrednosti 10 milijonov funtov, ki so jo labodi zavrnili. Po pisanju britanskega Sky Sports News bodo Valižani za slovenskega reprezentanta zahtevali vsaj 20 milijonov funtov. Vipotnik je s klubom, ki se mu je brez odškodnine pridružil leta 2024, marca podpisal novo dolgoročno pogodbo. Ta se izteče leta 2030.

Ponudbo je potrdil tudi trener Hulla Sergej Jakirović, nekdanji trener Maribora in zagrebškega Dinama. »Pred dvema dnevoma smo poslali ponudbo, a so jo zavrnili,« je povedal in dodal, da ne pričakuje novega predloga. »Ne vem. Mislim, da ne.«

Tigri so po napredovanju v najmočnejše angleško prvenstvo dodali že več okrepitev, med njimi je najdražja vratar Konstatinos Colakis. Klubu se je pridružil tudi ekvadorski vezist Oscar Zambrano, ki je prestopil iz Maribora. Lastnik obeh klubov je Adžun Ilidžali.