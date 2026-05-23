Ilidžalijev Hull City se seli v premier ligo

Nogometaši Hull Cityja bodo naslednjo sezono preživeli v angleški elitni konkurenci. To so si zagotovili z zmago v finalu dodatnih kvalifikacij, v katerem so na Wembleyu z golom Oliverja McBurnieja v sodnikovem dodatku z 1:0 ugnali Middlesbrough, ki se je v finale uvrstil po vohunski aferi in izključitvi Southamptona.

»Tigri«, ki so s tem zaslužili lepe denarce, kar bo razveselilo tudi njihovega lastnika in tudi lastnika slovenskega prvoligaša Maribora Adžuna Ilidžalija, so bili v tekmi z malo priložnostmi večji del tekme slabši tekmec, a so dosegli gol, uspešen je bil drugi najboljši strelec lige.

Na tribunah Wembleyja je bil danes tudi Aldžun Ilidžali, za katerega se šušlja, da prodaja mariborski klub. FOTO: Paul Ellis/AFP

Hull City, nekdanji klub nekdanjega slovenskega reprezentanta Roberta Korena, ki je redni del drugoligaške sezone končal šele na šestem mestu, bo v elitni konkurenci zaigral prvič po letu 2017. Ekipa iz severovzhoda je leta 2020 celo padla v tretjo ligo, a se že naslednje leto vrnila v drugoligaško konkurenco.

V polfinalu končnice je Hull izločil tretjeuvrščeni Millwall. Coventry in Ipswich sta si s prvim in drugim mestom v rednem delu napredovanje zagotovila že pred časom.