Imamo enajstmetrovko, zdaj moramo le še zabiti gol

V nadaljevanju preberite:

Bil je eden od najvidnejših članov zlatega slovenskega rodu, ki se je uvrstil na evropsko prvenstvo pred 24 leti in zgodovinski dosežek še nadgradil dve leti pozneje na mundialu v Južni Koreji. Okusil je čare igranja pod žarometi največjih nogometnih štadionov v dresu Porta, velik pečat je pustil pri Olimpiji, kot tesni sodelavec Zlatka Zahovića pa tudi v Mariboru. Zdaj je Miran Pavlin direktor slovenskih nogometnih reprezentanc, je koordinator dela, občasni gasilec požarov in nasploh človek, ki ima vrata pisarne vedno odprta. To navsezadnje vloga od njega tudi zahteva.

Kako je videti opis del in nalog direktorja reprezentanc?

Odgovor na to vprašanje je vsak dan drugačen. Direktor ima naloge koordinacije med reprezentancami in reševanja zapletov, trudim se, da so komunikacijski kanali ves čas odprti. Tako sproti rešujemo vse težave, ki nastanejo. Ne delam pa le z reprezentancami, temveč tudi s predstavniki klubov, tako za interese slovenske lige kot za usklajevanje glede reprezentančnih akcij. Služba traja 24 ur na dan, na voljo moraš biti vsem, seznanjen moraš biti o vseh pomembnih stvareh, ki se dogajajo, saj je to dobro za slovenski nogomet.

Gre tudi za to, da se vzpostavi kontinuiteta dela skozi mlajše reprezentančne selekcije, kajne?

V športnem smislu je to prva in najpomembnejša naloga moje funkcije. V štirih letih smo ta sistem izpilili skoraj do potankosti, komunikacija poteka od članske reprezentance pa vse do selekcije U15, tukaj imam še najmanj dela, saj so selektorji sistem že vzeli za svojega. Poskušam pomagati pri komunikaciji med izbrano vrsto in klubi. V petih terminih za reprezentanco igralca ne moreš vzgajati, oni za državni grb igrajo in ne trenirajo, zato je toliko pomembneje, da se z njimi prav dela v klubih. Rezultati so vidni, reprezentanca U17 je igrala na evropskem prvenstvu, selekcija do 19 let je bila na dobri poti, trije nogometni klubi so bili v igri za Evropo, še dva sta ostala, tudi članska reprezentanca je v igri za evropsko prvenstvo. Škoda, ker se Olimpiji v Evropi ni pridružil še kakšen klub, to bi bila pika na i.