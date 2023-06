Imel sem denar, zame in za moje želje ni bilo dovolj časa

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji mesec je presenetljivo in tik pred 33. letom starosti končal nogometno kariero Rene Krhin. Nekdanji reprezentant se je znašel v življenjski krizi, a se je z novo srčno izbranko vrnil v življenje in k stvarem, ki osrečujejo navadnega človeka. Pred trinajstimi leti je bil ob Vidu Belcu tudi član Interja, ki je pod taktirko Joseja Mourinha osvojil ligo prvakov.

Kako se spominja obdobja, ki je bilo za italijanskega velikana eno od najuspešnejših, zakaj se je znašel v krizi in kaj pričakuje od sobotnega finala lige prvakov v Istanbulu, kjer bodo črnomodri izzvali prvega favorita in angleškega prvaka Manchester City? In kdo je njegova srčna izbranka? To so vprašanja, na katere je v pogovoru za Delo odgovoril Štajerec, ki je igral v treh od petih največjih ligah.