Imeniten polčas v Atenah premalo za podvig

Celjski nogometaši so na evropski jug v Atene odpotovali s slabo popotnico: uvodno tekmo osmine finala konferenčne lige z AEK so doma izgubili kar z 0:4.

Odtlej se je v mestu ob Savinji dogajalo marsikaj, moštvo je prevzel portugalski strokovnjak Vitor Campelos in že zadnja zmaga na derbiju v Kopru je spet vrnila samozavest v prej razrahljan tabor slovenskih jesenskih prvakov.

Ti pa so zdaj zablesteli v 1. atenskem polčasu. Povsem konkurenčno so se zoperstavili favoriziranim gostiteljem, utišali njihove glasne navijače in razveselili tiste svoje najzvestejše, ki so navzlic polomu na uvodni tekmi odpotovali v Grčijo.

Gola Nikite Josifova in Rudija Požega Vancaša vlivata gostom iz Slovenije veliko upanja tudi za drugi polčas, v katerem gre očitno pričakovati ogorčen boj. Prednost celjskih nogometašev pa bi bila po prvem lahko še višja, če imenitnega Sešlarjevega strela v 22. minuti ne bi ustavila prečka ...

Celjski nogometaši so se ob polčasu veselili vodstva za dva gola, prednosti Grkov s prve tekme pa le niso izničili.

V drugem delu so gostitelji pričakovano le strnili svoje vrste, čudeža, da bi slovensko moštvo izničilo njihovo izjemno prednost s prve tekme le ni bilo. Celjani so se tako od Evrope poslovili eno kolo prej kot lani, ko so v četrtfinalu izpadli s slovito Fiorentino, ostal pa je občutek, da bi podvig lahko ponovili, ko ne bi doma doživeli tako visokega poraza in takrat plačali davek dogodkom v klubu po odhodu Alberta Riere v Nemčijo.