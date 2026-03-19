Nogomet

Imeniten polčas v Atenah premalo za podvig

Gola Nikite Josifova in Rudija Požega Vancaša vlila upanje Celjanom na veliki zasuk v gosteh pri AEK, a prednost slednjega s prve tekme je bila le prevelika.
Celjani so se na povratni tekmi v Atenah zelo dobro zoperstavili favoriziranim gostiteljem. Ivan Ćalušić je takole poskusil ustaviti domačega nogometaša Petrosa Mantalosa. FOTOGRAFIJI: Alkis Konstantinidis/Reuters
Celjani so se na povratni tekmi v Atenah zelo dobro zoperstavili favoriziranim gostiteljem. Ivan Ćalušić je takole poskusil ustaviti domačega nogometaša Petrosa Mantalosa. FOTOGRAFIJI: Alkis Konstantinidis/Reuters
S. U.
19. 3. 2026 | 19:46
Celjski nogometaši so na evropski jug v Atene odpotovali s slabo popotnico: uvodno tekmo osmine finala konferenčne lige z AEK so doma izgubili kar z 0:4.

Odtlej se je v mestu ob Savinji dogajalo marsikaj, moštvo je prevzel portugalski strokovnjak Vitor Campelos in že zadnja zmaga na derbiju v Kopru je spet vrnila samozavest v prej razrahljan tabor slovenskih jesenskih prvakov.

Ti pa so zdaj zablesteli v 1. atenskem polčasu. Povsem konkurenčno so se zoperstavili favoriziranim gostiteljem, utišali njihove glasne navijače in razveselili tiste svoje najzvestejše, ki so navzlic polomu na uvodni tekmi odpotovali v Grčijo. 

Gola Nikite Josifova in Rudija Požega Vancaša vlivata gostom iz Slovenije veliko upanja tudi za drugi polčas, v katerem gre očitno pričakovati ogorčen boj. Prednost celjskih nogometašev pa bi bila po prvem lahko še višja, če imenitnega Sešlarjevega strela v 22. minuti ne bi ustavila prečka ...

Celjski nogometaši so se ob polčasu veselili vodstva za dva gola, prednosti Grkov s prve tekme pa le niso izničili. 
Celjski nogometaši so se ob polčasu veselili vodstva za dva gola, prednosti Grkov s prve tekme pa le niso izničili. 

V drugem delu so gostitelji pričakovano le strnili svoje vrste, čudeža, da bi slovensko moštvo izničilo njihovo izjemno prednost s prve tekme le ni bilo. Celjani so se tako od Evrope poslovili eno kolo prej kot lani, ko so v četrtfinalu izpadli s slovito Fiorentino, ostal pa je občutek, da bi podvig lahko ponovili, ko ne bi doma doživeli tako visokega poraza in takrat plačali davek dogodkom v klubu po odhodu Alberta Riere v Nemčijo. 

 

