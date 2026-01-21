Imenovanje Cesarja: Imel je začetno prednost, cilj euro 2028

Po sedemletnem mandatu Matjaža Keka je praznino na selektorskem stolčku pričakovano zapolnil Boštjan Cesar. Stopil je v velike čevlje, cilji so jasno začrtani: uvrstitev na evropsko prvenstvo 2028 in obstanek v skupini B lige narodov. Pogodba se mu izteče po koncu kvalifikacij, predsednik Radenko Mijatović: »Boštjan je imel začetno prednost, bil je vnaprej načrtovan kot selektor.«

Predsednik Mijatović je potrdil, da Cesar ni bil edina, bil pa je prva izbira: »Bil je previden v naši dolgoročni strategiji dela, zato smo ga tudi priključili Kekovemu štabu. Nato je nastala potreba iz velikega kluba v slovenskem prostoru in tudi za njegov razvoj je bilo pomembno, da je postal prvi trener v moštvu. Na koncu šteje interes slovenskega nogometa, ostale stvari so manj pomembne. Boštjan je imel začetno prednost, štel pa bo rezultat, kot vedno v nogometu.«

»Hočem pravo energijo«

Mijatović je potrdil, da sta začrtana cilja za prihodnje obdobje obstanek v skupini B lige narodov in preboj na EP 2028: »Veliko bo odvisno od žreba, a takšni so naši rezultatski cilji. Pogodba je sklenjena do konca kvalifikacij za EP oziroma do konca turnirja, če se prebijemo nanj, nato se bomo znova usedli za mizo.«

Boštjan Cesar je prvič nastopil kot selektor. Foto Leon Vidic

Cesar je bil v svoji viziji nogometa še skrivnosten, potrdil pa je, da se je že slišal z nosilci igre in da ne pričakuje nobenih težav: »Hočem pravo energijo, želim, da se znova povežemo kot moštvo, vloge v ekipi bodo zelo jasno razdeljene, čeprav nimamo veliko časa za uigravanje. Tudi s kapetanom Janom Oblakom sem bil v kontaktu, imava odličen odnos, tudi prej sva ga imela, je največja ikona te reprezentance in desna roka selektorja. Tudi z njegove strani ni pomislekov.«

Pred Cesarjem so številna odprta vprašanja, med drugim reprezentančna rehabilitacija Mihe Zajca, tudi pomočnike bo imenoval v naslednjih dneh. Že zdaj pa je jasno, da bo na slovenski klopi debitiral marca na prijateljski tekmi z Madžarsko.