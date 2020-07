Immobile za zlati čevelj premagal Ronalda

Ljubljana



Pet tekem v dvanajstih dnevih

Na Sardiniji Cristianu Ronaldu ničesar ni šlo od nog. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Lecce ali Genoa?

- Neznank je tako rekoč konec.je izgubil strelski dvoboj sza naziv najboljšega strelca v italijanskem prvenstvu. Tekmo pred koncem je Ronaldo pri 31 golih, Immobile pa pri 35.Tridesetletni Immobile je bil strelec proti že odpisani Brescii (2:0), s čimer je ogrozil rekordni dosežekiz sezone 2015/16, ko je v dresu Napolija zabil 36 golov. Priložnost, da ujame Argentinca ali ga prehiti, bo imel v soboto na zahtevnem gostovanju pri Napoliju. Toda rimski ostrostrelec ima še en razlog za odpiranje šampanjca, pristreljal si je prestižno lovoriko za najboljšega strelca v Evropi, zlati čevelj.Rimski klub ostaja v boju za drugo mesto.Nogometaši Rome so si z zmago v 37. kolu italijanskega prvenstva na gostovanju v Torinu (3:2) zagotovili peto mesto v serie A in s tem tekmo pred koncem prvenstva tudi že uvrstitev v evropsko ligo. Juventus, ki je osvojil še deveti zaporedni naslov italijanskega prvaka, je doživel šesti poraz to sezono in z 0:2 klonil v gosteh pri Cagliariju.»Samo v serie A je možno igrati pet tekem v dvanajstih dnevih,« je potožil trener stare damein napovedal, da bo v zadnji tekmo proti Romi uporabil večino igralcev iz moštva do 23 let.Sarrijeva jeza je upravičena. Juventus se bo 7. avgusta v povratni tekmi osmine finala lige prvakov pomeril z Lyonom. Prvo tekmo je izgubil z 0:1.Fiorentina je s 4:0 premagala Bologno zahvaljujoč trojčku, ki je zadel v 48., 54. in 89. minuti, en gol je dosegel(74.).Nogometaši Milana so s 4:1 premagali Sampdorio, kljub zmagi in šestemu mestu pa morajo rdeče-črni v kvalifikacije za evropsko ligo, saj si je sedmouvrščeni Napoli kot zmagovalec italijanskega pokala že zagotovil nastop v Evropi. Rdeče-črni so sicer prvaki pokoronskega prvenstva, saj so pod taktirko izjemnega 38-letnegaosvojili kar 27 točk od 33 možnih. Ibrahimović je letos v 17 tekmah dosegel devet golov, zaradi česar bi utegnil podaljšati sezono v Milanu za še leto dni.Lecce je z zmago na gostovanju pri Udineseju z 2:1 ostal v igri za obstanek med elito, Genoa pa je na gostovanju pri Sassuolu doživela visok poraz z 0:5.Edino vprašanje je še, ali se bodo v serie B preselili nogometaši Lecceja ali Genoe, ki v zadnji krog prvenstva vstopajo s točko prednosti. Slovenski reprezentantje v Vidmu igral od 58. minute, ko je zamenjal strelca prvega Leccejevega gola