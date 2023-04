Incident v Bayernovi slačilnici: senegalskemu zvezdniku grozi suspenz

Visok poraz nogometašev münchenskega Bayerna na prvi tekmi četrtfinala lige prvakov v gosteh pri Manchester Cityju (0:3) je zelo odmeval v športnih krogih. V Nemčiji pa so kot bomba odjeknili dogodki po dvoboju v Manchestru.

Kakor so izbrskali novinarji časnika Bild, je prišlo v slačilnici do spora med Sadio Manejem in Leroyem Sanejem. Senegalskega zvezdnika je razjezil način, kako je nemški reprezentant govoril z njim. Pri tem je Mane izgubil živce in odkorakal do soigralca ter ga udaril. Posledice naj bi bile vidne na Sanejevem obrazu: ustnice naj bi mu močno otekle, poleg tega naj bi iz njih tudi krvavel. Nadaljnje udarce so preprečili njuni klubski kolegi, ki so nemudoma skočili vmes in ju dali narazen.

Senegalskemu nogometašu zdaj grozi kazen. Vodilni možje pri Bayernu naj bi ga denarno kaznovali in povrhu suspendirali za več tekem. Ni jih malo, ki so prepričani, da so Maneju po tem incidentu šteti dnevi v Münchnu. Mnogi bi si upali dati roko v ogenj za to, da 31-letni Afričan naslednje sezone ne bo več dočakal v Bayernovem dresu.