Infantina v lovu na četrti mandat podprlo 200 zvez, a ne nemška

Predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino uživa podporo več kot 200 nogometnih zvez za novi mandat na čelu organizacije, poroča britanski Guardian. Med tistimi, ki pisma podpore niso poslali, je tudi nemška zveza.

Švicar je bil za predsednika prvič potrjen leta 2016 in je v letih 2019 in 2023 brez protikandidatov znova dobil dovolj glasov podpore, da je ostal prvi mož Fife. Potrdil je tudi, da bo za položaj znova kandidiral naslednje leto, ko bo marca v Maroku potekal kongres krovne organizacije, med katerim bodo potekale tudi volitve.

Kandidate je mogoče predlagati do 18. novembra, a trenutno pravih protikandidatov ni. Med potencialnimi nasprotniki Infantina se omenja predsednika poljskega kluba Legie iz Varšave Dariusza Mioduskega. O podpori evropskemu kandidatu, tudi Poljaku, so razpravljali uradniki bosanske, norveške, švedske in španske nogometne zveze, je poročal portal TalkSPORT. Angleška zveza pa je bila po pisanju Guardiana ena izmed prvih, ki je Infantina podprla v iskanju novega mandata.

Folarin Balogun je v osmini finala nastopil kljub prejetem rdečem kartonu na prejšnjem obračunu. FOTO: Angela Weiss/AFP

Pod Infantinovim vodenjem se je svetovno prvenstvo razširilo na 48 ekip, nedavno pa je omenjal celo možnost nastopa 64 reprezentanc. Letošnji mundial pa je zaznamovala sporna odločitev, da je ameriški napadalec Folarin Balogun lahko nastopil v osmini finala proti Belgiji, kljub temu da je na prejšnjem dvoboju z Bosno in Hercegovino prejel rdeči karton. A vmešal se je ameriški predsednik Donald Trump, ki je Infantina poklical in ga prosil, naj preuči kazen za Američana. Fifa je nato sporočila, da je kazen pogojna in velja za obdobje enega leta.

Evropska nogometna zveza (Uefa) pod vodstvom Aleksandra Čeferina je to odločitev Fife obsodila, kot je svetovni zvezi nasprotovala tudi v primeru, ko so organi Združenih držav Amerike somalijskemu sodniku Omarju Artanu zavrnili vstop v državo in mu onemogočili sojenje na prvenstvu. Ideja kandidata, ki bi ga podprle evropske zveze je v zadnjih dneh bolj atraktivna, a Guardian piše, da se zdi možnost o dogovoru glede kandidata majhna.