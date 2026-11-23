Propadli načrt predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina o vključitvi zasebnih vlagateljev v upravljanje komercialnih pravic največjih nogometnih tekmovanj dobiva nove razsežnosti. Dokumenti, ki jih je pridobil britanski Guardian, razkrivajo, da bi posel v vrednosti 20 milijard dolarjev lahko trajal kar 96 let, vodstvo nove družbe pa bi bilo upravičeno do izjemno visokih nagrad.

Predsednik Fife Gianni Infantino je želel z ustanovitvijo družbe Fifa Forward Enterprise (FFE) za skoraj stoletje določiti prihodnost komercialnega poslovanja svetovnega nogometa. Po doslej nerazkritih dokumentih, ki jih je pridobil britanski Guardian, bi se pravice za trženje Fifinih tekmovanj, vključno s svetovnim prvenstvom, prenesle na novo profitno družbo, v katero bi vstopili zasebni vlagatelji.

Milijonske nagrade za vodilne

Interna ocena tveganj Fife z dne 17. julija 2026 razkriva razsežnost načrtovanega posla. »Ta dogovor predvideva, da Fifa ustanovi profitno hčerinsko družbo, na katero bi za naslednjih 96 let prenesli vse komercialne pravice Fifinih tekmovanj,« piše v dokumentu, pripravljenem tik pred finalom letošnjega svetovnega prvenstva.

Naslednji dan je nastal še dokument, ki podrobneje opisuje predvideni dogovor z investicijsko družbo Thrive Capital. Po njem bi se komercialne pravice prenašale v zaporednih 12-letnih obdobjih, skupno največ 96 let. Fifa bi v novi družbi obdržala 51-odstotni lastniški delež, ki naj bi ji pripadal trajno.

Predsednik ZDA Donald Trump in Gianni Infantino FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Še bolj občutljivo je razkritje sistema nagrajevanja vodstva nove družbe. Dokumenti predvidevajo poseben program, po katerem bi lahko neimenovani vodilni posamezniki pridobili do pet odstotkov lastniškega kapitala FFE.

Začetna vrednost podjetja je bila ocenjena na 20 milijard dolarjev, zato bi lahko nagrade dosegle izjemne zneske. Ob vsakem povečanju vrednosti družbe za milijardo dolarjev nad začetno oceno bi petodstotni delež teoretično pomenil do 50 milijonov dolarjev dodatne vrednosti za upravičence. V internem dokumentu Fife je bilo takšno nagrajevanje utemeljeno s potrebo po zagotavljanju zadostne motivacije za uspešno poslovanje.

Posebej zanimivo je, da bi o razdelitvi nagrad odločal upravni odbor nove družbe, ki naj bi mu predsedoval prav Infantino. Fifa sicer odločno zanika, da bi predsednik ali drugi njeni funkcionarji s tem lahko osebno zaslužili.

»Morebitni program nagrajevanja je bil namenjen izključno članom vodstva FFE, med katerimi ne bi moglo biti funkcionarjev Fife. Takšne ureditve so pri podobnih poslovnih strukturah običajne,« so za Guardian pojasnili iz svetovne zveze.

Azijski predsednik Salman bin Ibrahim Al Khalifa in Infantino FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

Dodali so, da bi predstavniki Fife sodelovali zgolj v upravnem odboru in za to ne bi prejemali dodatnega plačila. Plačo predsednika Fife sicer določa neodvisni pododbor za prejemke.

Brez razpisa, ob odstopu grozila 250-milijonska kazen

Dokumenti razkrivajo še druge nenavadne okoliščine priprave posla. Fifa za izbiro glavnega vlagatelja ni izvedla javnega oziroma konkurenčnega razpisnega postopka. V internem memorandumu z dne 18. julija je bilo to pojasnjeno s posebno in edinstveno naravo predvidene naložbe. Še več: iz ocene tveganj je razvidno, da Fifin finančni oddelek ni bil neposredno seznanjen s pogoji transakcije.

Predvideni dogovor s Thrive Capital je vseboval tudi visoko odškodninsko klavzulo. Če bi Fifa kršila sporazum ali sklenila posel s konkurenčnim vlagateljem, bi lahko morala plačati 250 milijonov dolarjev, kar pomeni 1,25 odstotka ocenjene vrednosti FFE.

V boj za predsednika Fife se bodo podali (z leve) Francoz Philippe Diallo, sedanji predsednik Gianni Infantino in Japonec Kozo Tashima. FOTO: Franck Fife/AFP

Poleg tega se Fifa eno leto oziroma do sklenitve dogovora ne bi smela pogajati z drugimi potencialnimi vodilnimi vlagatelji. Takšna določila odpirajo nova vprašanja o načinu priprave posla, ki je poleti sprožil oster odpor v svetovnem nogometu, predvsem pri Evropski nogometni zvezi (Uefa). Projekt je bil nazadnje umaknjen, toda razkritja njegovih podrobnosti še naprej obremenjujejo Infantinovo predsedovanje.

Fifa vztraja, da bi bil vsak dogovor pred izvedbo predmet odobritve njenih članic in sveta Fife. Pojasnila je tudi, da namerava odgovoriti na vprašanja članov sveta, podrobnosti pa zaradi zaupnosti ne želi najprej razkrivati medijem.

Infantino medtem vztraja pri kandidaturi za četrti predsedniški mandat marca 2027. Toda vprašanja o propadlem projektu ne izginjajo. Po najnovejših razkritjih ne gre več le za to, koliko bi bila vredna prodaja deleža v komercialnih pravicah svetovnega prvenstva, temveč tudi, kdo bi z njo zaslužil in kako dolgo bi takšen dogovor določal prihodnost svetovnega nogometa.